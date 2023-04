Domani sera scattano i playoff Pisaurum e Bramante sono pronte

Serie C Gold. Terminata la regular season, ora prendono il via i playoff, dove si sono qualificate entrambe le squadre pesaresi. Qui Pisaurum. "Siamo arrivati alle partite che contano veramente – avvisa coach Maurizio Surico (foto) –. Nel primo turno di playoff, in semifinale, riceviamo domani alle 18 a Baia Flaminia la Sutor Montegnaro. Non proprio l’avversaria ideale, ma conta poco chi incontri a questo punto dell’anno. È fondamentale invece come affronti gare di questo genere. Vigore, forza, determinazione e voglia di non subìre, poi è chiaro che è necessaria una sufficiente prova di carattere e tecnica".

L’allenatore poi parla degli avversarie: "Rupil e Falzon sono sicuramente i più temibili, giocatori di grande individualità tecnica che dovremo provare a contenere. Avremo, nel caso, l’eventuale bella in casa, ma obiettivamente il fattore campo per noi è ridicolo visto il poco seguito che abbiamo. Pazienza ne faremo a meno. Siamo comunque belli carichi e troveranno una squadra ben diversa da quella di 20 giorni fa, quando passarono agevolmente. Ora lasciamo che a parlare sia il campo".

Qui Bramante. Sempre domani alle 18 giocano anche i biancoblu (foto Crescenzi) al Pala D di Campanara contro l’Usb Foligno. "Inizieremo i playoff nel primo turno contro Foligno – spiega coach Massimiliano Nicolini –. Un accoppiamento tra i più difficili del tabellone che ci vedrà impegnati contro un avversario ostico. Una squadra che ha organizzazione, tecnica e atletismo, sotto la guida di un allenatore preparato come Pierotti. Durante la regular season hanno forse raccolto meno di quanto avevano espresso in campo, ma indubbiamente hanno dimostrato forte coesione e identità. I nostri due confronti durante la regular season sono stati molto equilibrati con una vittoria a testa, decisa sempre al fotofinish". Nicolini puntualizza: "Ci aspetta una serie molto tirata, ne siamo consapevoli ma abbiamo tutte le carte in regola per giocarci le nostre possibilità e stiamo lavorando per essere preparati al massimo. Invitiamo gli appassionati e tutti gli amici del Bramante a darci sostegno sugli spalti".

Beatrice Terenzi