Domenica Angels a Imola per tenere il passo della capolista

Scocca l’ora del ritorno in campo per i Ranocchi Angels che domenica saranno a Imola per la quarta di campionato. I ragazzi di Angeloni, che dopo le due vittorie iniziali sono incappati nella sconfitta di Roma, vogliono tornare a macinare gioco e risultati, in attesa di incontrare di nuovo i capitolini nell’ultima giornata: "L’obiettivo è chiaro: vogliamo il primo posto nel girone - dichiara il presidente Frank Fabbri -. Per riuscirci dobbiamo vincere le prossime due trasferte, a Imola e a Bologna, contro i Doves, prima di tornare in casa nostra ed affrontare di nuovo i Legio XIII con cui bisognerà anche ribaltare il punteggio, segnando un touch-down in più. Il primato è importante per avere quarti e semifinali playoff col fattore campo a favore".

C’è molta convinzione in casa Angels rispetto al sogno della promozione: "Può essere l’anno giusto per risalire in A2, abbiamo ricostruito un gruppo numeroso e coeso, che ha consapevolezza delle proprie potenzialità e voglia di stare insieme. Lo testimonia anche la grigliata organizzata il 21 aprile al campo dopo l’allenamento dove abbiamo festeggiato anche gli 80 anni di Gilberto Paci (foto), un uomo che ha speso la sua vita al nostro fianco".

Tre settimane di sosta non sono bastate a recuperare tutti gli infortunati: rientrano Zepponi e Lucchi, uomo di linea che farà il suo debutto, mentre Zito, Maltoni e Piermaria non sono ancora pronti: "Confidiamo di averli nelle partite più toste - chiude Fabbri -. Imola è una trasferta abbordabile, dobbiamo farcela anche senza di loro".

e.f.