Domenica bisogna invertire il trend

La situazione della Carpegna Prosciutto non è brillantissima: ha vinto una sola partita delle ultime sette, al contrario della Germani a cui contende l’ultima poltrona dei playoff. Ma possono bastare 40’ per cambiare le sorti delle due rivali. Domenica dovrebbe giocare Austin Daye visto che i due tentativi concessi a Gudmundsson per questioni difensive, a Treviso e Napoli, non hanno portato il frutto sperato. La squadra sta bene e non accusa infortuni, confida nella voglia dei suoi italiani, che con Trieste hanno fatto la differenza, e aspetta magari un’altra prova gagliarda da Charalampopoulos, che contro Scafati aveva sfoderato una prestazione eccellente. Il fattore campo, poi, potrebbe dire la sua, soprattutto se le promozioni lanciate dalla società verranno raccolte dai tifosi: ieri da Prodi venduti parecchi biglietti grazie al "Porta un amico" che consente di andare in tribuna a soli 10 euro.