Domenica c’è la Supermarathon a Fano: si corre sull’anello del circuito Marconi

Appuntamento per tutti i maratoneti a Fano domenica per la "Supermatathon" che torna anche quest’anno sul bellissimo anello del Circuito "Marconi" della zona sportiva Trave. Dopo l’appuntamento nel circuito "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico, per gli amanti delle gare sulla lunga distanza è ora la volta di un altro circuito nato per le due ruote, anche se quelle a pedali. Organizzata dal Club Supermarathon Italia di Torino la manifestazione fanese è diventata da subito un crocevia fondamentale nell’attività podistica amatoriale. L’evento di Fano racchiude al suo interno quattro distanze: la supermaratona di 8 ore, la maratona e la mezza, su distanze leggermente superiori a quelle canoniche, rispettivamente 43 e 22 km e infine la 10 km. Già diversi gli iscritti alla gara. Tra loro spicca la rumena Alina Teodora Muntean (Bergamo Stars Atletica) che domenica scorsa ha conquistato la terza piazza nella 24 Ore di Torino con 169,235 km percorsi ed è già pronta a cimentarsi sulle 8 ore di corsa. Per il resto la gara di Fano si candida ad essere un "campionato degli organizzatori, considerate le presenze in gara di Francesco Capecci (Maratona della Sabbia), Giovanbattista Malacari (6 Ore di Curinga) e Annibale Montanari (ColleMar-Athon). La partenza per tutti i partecipanti è fissata alle ore 9 di domenica. Iscrizioni possibili fino a sabato, al costo di 40 euro per la 8 Ore e maratona, 25 euro per mezza e 10 km. A tutti coloro che arriveranno al traguardo medaglia e maglia commemorativa.

Per info:

Club Supermarathon, https:www.clubsupermarathon.it, https:www.icron.itnewgo#evento20222359