Dopo Farroni e Gavazzi se ne va anche Sosa La Vis "blinda" la porta con Neri e un under

Se ne va anche Sosa. La Vis ha annunciato ieri di avere risolto il contratto con il figlio d’arte (il padre è stato attaccante del Napoli e dell’Udinese), uno dei giocatori che l’anno scorso si è visto molto poco in campo. Ufficializzato anche il trasferimento in prestito di Gavazzi alla Virtus Francavilla. Si aprono così due caselle che saranno eventualmente entrambe riempite con under, nel rispetto della linea verde portata avanti dal presidente Bosco e dal direttore sportivo Menga. Il quale è sulle tracce di un portiere giovane da affiancare a Neri del Venezia su cui si punta tanto, al posto di Farroni autore di parate prodigiose: quelle stesse che i tifosi si aspettano dai sostituti scelti in un ruolo chiave come quello di difensore tra i pali. Intanto ieri la commissione lavori pubblici del Comune ha fatto un sopralluogo al"Benelli". L’assessore Pozzi spiega: "Abbiamo verificato lo stato dei lavori che stanno procedendo conformemente al cronoprogramma, con uno stretto allineamento dei tempi di esecuzione e di quelli amministrativi. Ieri si è svolto il collaudo del sottofondo, operazione propedeutica alla posa del manto".

Mercato. I club del girone continuano a rinforzarsi in vista di una vera e propri B2 come viene definito il raggruppamento B della serie C. La Fermana ha scelto di affidarsi a un portiere di esperienza ed ha praticamente concluso per il ritorno in canarino di Nicola Borghetto. Firma in arrivo anche per l’ex Triestina e Carpi Alessio Pozzi che era in ritiro con la Fermana. L’Entella con cui la Vis potrebbe inaugurare il nuovo campo del "Benelli", ha acquistato il bomber del Rimini Santini, 33 presenze e 17 reti l’anno scorso.

b.t.