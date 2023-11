Dopo la prima giornata entusiasmo in casa Mattabel. "Ragazzi e ragazze super"

Grande felicità in casa Mattabel dopo la prima giornata del campionato di serie A di beach volley. I ragazzi hanno vinto ben 6 partite su 8 battendo sempre Grosseto e due volte Roma. Anche le ragazze hanno ottenuto 4 preziose vittorie, cedendo solo alla fortissima Urban (Roma). Coach Tommaso Del Grande è soddisfatto delle prestazioni di entrambe le sue formazioni : "Sono davvero orgoglioso e soddisfatto di questa giornata. Le ragazze hanno vinto le partite che dovevamo vincere. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, sicuramente oltre le aspettative. Il lavoro che stiamo facendo sui campi in questi mesi ha pagato. Grazie a queste partite abbiamo anche tanti spunti su cui lavorare per migliorarci. Sappiamo che dobbiamo sempre mantenere un livello di gioco alto senza permetterci troppi errori". Attualmente i ragazzi occupano la 3^ posizione in classifica e le ragazze la 6^. Ecco i giocatori e le giocatrici della Mattabel allenate da Tommaso Del Grande: nel maschile Giacomo Ceccarelli (capitano), Tommaso Giunta, Luca Caliri, Luca Giardinieri, Francesco Amadori, Danilo Leglib. Nel femminile: Noemi Giusti (Capitana), Giorgia Chiavatti, Laura Toccacieli, Martina Cipollini, Ilaria Ottaviani, Marica Lucconi. "È bello essere tra le migliori 12 scuole di beach volley in Italia sia nel maschile sia nel femminile – spiega il tecnico Del Grande -. Siamo consapevoli che affronteremo squadre super".

