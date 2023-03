Dopo l’imbattibile Vuelle Under 19 il Bramante tenta la sua impresa

Ventuno su ventuno e quasi cento punti segnati per la Carpegna Prosciutto Papalini under 19 anche in questa settimana, con la vittoria a 53-99 a Roseto degli Abruzzi grazie ai 23 punti di Maretto, ai 17 di Stazzonelli e ai 16 di Prenga. Prestazione ancora una volta che non lascia scampo agli avversari, troppo grossa la distanza tra la VL e le altre squadre, con il +18 all’intervallo (23-41) amplificato al rientro dagli spogliatoi con un’ulteriore parziale di 17-35 che porta al rotondo- +35, scarto medio dell’intera stagione. Per l’allenatore Giovanni Luminati ulteriore buona notizia di questa stagione, capitata pochi giorni dopo la convocazione come assistente allenatore di Andrea Capobianco nella nazionale under 18 per un raduno a Verona in programma dal 5 al 7 aprile.

Sempre nel campionato under 19, il Bramante batte a domicilio Forlì per 80-73 grazie ai 19 di Stefani e ai 18 di Nicolini e rimane in corsa per il terzo posto valido per gli spareggi nazionali: serviranno ora due vittorie su due e sperare nelle giuste combinazioni. Il Bramante under 19 infatti gioca stasera alle 20 per il recupero contro il San Lazzaro Bologna. Poi lunedì prossimo il Bramante si giocherà il tutto per tutto sul campo della Virtus Siena che ha appena conquistato matematicamente il secondo posto in classifica valido per le finali nazionali, dove la Vuelle è già approdata con 5 turni di anticipo. Mentre Ancona si giocherà la qualificazione agli spareggi nazionali nel match casalingo con il Roseto. Il Forlì difenderà le sue chances sul campo del Metauro basket.

Nel girone C interregionale dell’Abruzzo la formazione under 17 allenata da Paolo Calbini continua con la seconda vittoria il suo cammino (49-68 a Montegranaro) e si prepara ad affrontare mercoledì prossimo in Baia Flaminia la capolista e favorita allo scudetto Stella Azzurra Roma. Torna alla vittoria e al sorriso anche l’under 15 di Mattia Costa, la quale veniva da due sconfitte brucianti consecutive e si riprende nella trasferta perugina di Pontevecchio vincendo 77-60 e confermando il proprio secondo posto. Anche la VL under 14 vince agilmente l’ultima giornata del campionato, 123-44 contro Jesi, proiettandosi ora alla sfida di domani sera contro Porto Sant’Elpidio valida per il secondo posto alle spalle della capolista Stamura Ancona. Termina con una sconfitta invece la stagione regolare dell’Italservice Loreto, caduta 39-83 in casa contro la stessa Sant’Elpidio.

Leonardo Selvatici