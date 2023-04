Doppia vittoria e un ko per le ragazze fanesi In C Open Pesaro paga la giovane età con Padova

Possono ritenersi soddisfatte le Mirine dell’Ultimate Frisbee Fano Association per il loro esordio nel campionato di serie B femminile (foto), apertosi per le ragazze guidate da Giacomo Gasparoli e Chiara Bettini con due vittorie ed una battuta d’arresto nelle prime tre gare. A Rimini le fanesi hanno vinto 11-10 sul Timanfaya della Polisportiva Juvenilia Imola. Nel secondo confronto si sono poi ripetute superando con un più autorevole 11-4 le bolognesi della DiscoBolo Rookies. L’unico dispiacere è arrivato per mano delle riminesi della Tequila Boom Junior, che hanno conquistato l’intera posta in palio grazie ad un perentorio 15-1. E’ stato invece piuttosto duro l’atterraggio dei Bakoamao nella serie C Open guidati da Alessandro Galli e Tobias Mine, sconfitti a Padova, nell’ordine, per 4-15 coi Wise Gators della Polisportiva Masi di Casalecchio, per 1-15 dai Rams della Polisportiva Giovanile Salesiana di Formigine (Modena), per 6-15 dagli imolesi della CPrimavera e per 0-15 coi MetaCarpi (Modena). In campo si sono mossi bene specialmente in difesa non riuscendo a sfruttare adeguatamente i turnover, quando cioè chi attacca perde il disco ed il possesso va all’avversario.

b.t.