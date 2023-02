Doppio Barberi, Amatori eulta

Nella quarta giornata di campionato di serie B l’Amatori Hockey a rotelle di Pesaro ha superato per 3-1 un coriaceo Scandiano nella pista di Riccione, temporanea casa per le partite interne dei pesaresi a seguito dell’ indisponibilità del PalaBorgo. Una prima frazione equilibrata, con i portieri sugli scudi e qualche imprecisione nella parte conclusiva per entrambe le formazioni. Nel finale di tempo il portiere colombiano Juan Giraldo ferma con bravura un tiro diretto degli avversari e in inferiorità numerica Pesaro va in vantaggio a sorpresa con una bella azione di Zanazzo, con tiro accompagnato sotto l’incrocio dei pali.

Nella ripresa la partita si mantiene tesa e vibrante. L’ Amatori Pesaro gioca più sciolto, con buone trame di squadra e trova il raddoppio con Edgar Barberi. I marchigiani si complicano la vita a 2’ dalla fine, con una ingenuità che costa un’espulsione temporanea e un tiro diretto a favore degli emiliani. Giraldo riesce a parare la punizione di prima, ma capitola poco dopo su una azione ravvicinata dello Scandiano, che accorcia sul 2-1 e rimette in discussione la partita. In un finale palpitante gli emiliani tentano il colpaccio per recuperare, ma vengono beffati da una rete di Edgar Barberi che chiude così la gara sul 3-1.

Tre punti importanti per i biancorossi che si trovano solitari al secondo posto, con 9 punti in classifica. Da segnalare la buona presenza del pubblico pesarese, nonostante la distanza, con in particolare molti atleti delle giovanili e i loro genitori. Adesso ci saranno due settimane di allenamenti intensi per Pesaro, prima di rituffarsi in campionato il 26 febbraio, ospite nella tana della capolista Correggio A.

Risultati: Rot. Scandianese-Cremona 4-3, Correggio A-Correggio B 9-1, Pesaro-Scandiano 3-1. Riposava Mirandola.

Classifica: Correggio A 12 punti, Amatori Pesaro 9, Mirandola 6, Rot.Scandianese, Cremona, Scandiano 3, Correggio B 0. Prossimo turno (18 febbraio): Cremona-Mirandola, Scandiano-Coreggio A, Correggio B-Scandianese. Riposa Amatori Pesaro.

b.t.