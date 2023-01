Doppio colpo per il Fano: Carrà e Di Pietro

È arrivata all’Alma la punta under che si cercava. Si chiama Giuseppe Carrà, classe 2002, altezza un metro e 85 centimetri cresciuto calcisticamente nell’Atalanta dove ha fatto tutta la trafila del settore giovanile fino alla Primavera 1, sia con i nerazzurri bergamaschi che con la Spal. Carrà arriva dal Città di Sant’Agata, squadra della Serie D Girone I, che attualmente si trova al quarto posto di un girone dominato nettamente dal Catania. Insieme a lui l’Alma ha tesserato ieri pomeriggio il centrocampista classe 2003, Pietro Antonioni. Il ragazzo, nato ad Urbino, è cresciuto nel settore giovanile del Bologna prima e della Virtus Entella poi, vanta anche 3 presenze nella Nazionale Italiana U16. Nella stagione in corso ha trovato spazio nel Breno (4 presenze e 1 rete), società che milita nel Girone B di Serie D. Tornando a Giuseppe Carrà il giocatore ha collezionato col Città Sant’Agata 7 presenze in questa prima parte del campionato, entrando per due volte nell’undici iniziale, ma poi da metà novembre è finito ai margini delle rotazioni e da qui il proposito di cambiare aria.

Il curriculum del giovane nato ad Augusta, in provincia di Siracusa, è però ricco anche di una stagione, quella precedente, trascorsa in Serie C al Picerno dove con la squadra lucana Carrà ha collezionato 17 presenze, di cui una in Coppa Italia, che lo ha visto partire da titolare per 5 volte ed entrare dalla panchina per altre 11. Un classe 2002, dunque, con quel minimo di esperienza già maturata nel settore dei professionisti che è quello che cercava la società granata. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, Giuseppe Carrà è una seconda punta di grande prestanza fisica, come dimostra la sua altezza, – e qui si spiega lo scarso numero di reti segnate peraltro nei campionati Primavera dell’Atalanta – molto più adatta a fare da spalla al centravanti di ruolo, con la capacità quindi di confezionare assist per i compagni. La società di via Toscanini ha raggiunto l’accordo con il giocatore per questo finale di stagione con eventuale opzione per il prossimo anno. Carrà dopo la firma si è messo a disposizione di mister Mosconi, anche se sarà assai difficile vederlo giocare già da domenica contro il Team Nuova Florida. Più probabile che finisca tra i convocati e forse in panchina.

Risolto, almeno sulla carta, il problema della punta giovane con un minimo di esperienza che il Fano andava cercando, resta pur sempre da affrontare la questione del "vuoto" che sulla fascia sinistra dovrebbe lasciare con la sua partenza Mancini. In questo caso occorre reperire sul mercato un under più giovane, un classe 2004 o 2005 che però abbia già collezionato qualche presenza, capace cioè di rivestire un ruolo da titolare nel momento in cui mister Mosconi dovesse continuare con la difesa a tre dietro. Oppure di ricoprire il ruolo di terzino sinistro nell’ipotesi in cui la difesa granata dovesse schierarsi con quattro difensori. Il mercato di riparazione è ancora lungo, ma la società granata punta a fare presto, così come ha fatto con Carrà.

