Doppio misto per atleti di ogni età Vincono Mancini e Pierleoni

Il 1° Torneo Kia Energy Slam di doppio misto di tennis organizzato dal Circolo Tennis Baratoff di Pesaro è andato al duo composto da Giovanni Mancini e Anna Pierleoni. La coppia ha battuto in finale Frank Musarra e Federica Pradarelli. I vincitori sono stati premiati dal presidente del Circolo Baratoff Pesaro Ronni Murrone e da Francesco Boattini della concessionaria omonima che ha sponsorizzato la manifestazione. Tanto che durante il torneo erano esposte delle auto Kia da testare per chi fosse interessato. "E’ un progetto che unisce lo sport all’ecologia – racconta il presidente Murrone – infatti attraverso il tennis sono state promosse anche le auto elettriche che fanno bene all’ambiente". All’iniziativa hanno partecipato tante coppie tutte appartenenti al Circolo Baratoff. "Il torneo era aperto ai nostri numerosi soci – continua Murrone – ne faremo un altro a settembre, dato che questa prima edizione è stata un successo".

Una manifestazione che ha coinvolto tennisti di tutte le età: "La più giovane 25 anni, il più grande 85. Ha prevalso lo spirito sportivo e l’amicizia. Questo torneo apre la stagione del nostro circolo. E’ un modo per giocare, ma anche aggregare. La vita sociale passa anche attraverso questi tornei". Il Circolo Tennis Pesaro sta crescendo sotto tutti i profili come racconta il suo stesso presidente: "Abbiamo messo l’impianto elettrico con i Led nuovo e la qualità dei campi si è alzata. Poi c’è tutto un verde intorno che crea un bel colpo d’occhio". Divertimento, ma anche agonismo: "Il torneo è stato molto combattuto – chiude Murrone – c’è stata grande battaglia. Poi alla fine però prevale l’amicizia e la condivisione di una passione, il tennis".

Domenica scorsa, inoltre, è iniziato il campionato di serie C maschile che fa da antipasto a quelli di serie A, in cui il Ct Baratoff è l’unico circolo marchigiano a schierare sia il team maschile che quello femminile. Ieri, poi, è iniziata la 2ª edizione del "Trofeo Polvere di caffè". Comprende la quarta categoria singolare maschile e femminile e terminerà il 7 maggio. "Per questo torneo abbiamo 140 iscritti – dice il presidente –, a dimostrazione che il Circolo è un luogo molto vivo dove si svolgono tante iniziative interessanti".