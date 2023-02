Doppio pari tra le doriche

OSIMO STAZIONE

0

BARBARA

0

OSIMO STAZIONE: Bottaluscio, Masi (43’ st Ramos), Polenta (28’ st Pellegrini), Staffolani, Bah (30’ st Mazzocchini), Premi, Sampaolesi (28’ st D’Auria), Pizzuto, Nanapere, Gelli (30’ st Mazzocchini), Gyabaa Douglas. All. Girolomini.

BARBARA: Minardi, Nacciarriti (15’ st Fronzi), Gregorini, Morsucci, Tiriboco, Sanviti (1’ st Paradisi), Rossini (45’ st Di Sabato), Cardinali, Giorgetti (10’ st Giuliani), Brunori (32’ st Mancini), Sabbatini. All. Spuri.

Arbitro: Bini di Macerata.

OSIMO

Un punto a testa tra Osimo Stazione e Barbara nello scontro salvezza. Approccio blando per entrambe fino al colpo di testa di Masi, dopo una ventina di minuti, che sfiora il palo. Poi ci prova Nanapere, ma respinge Minardi. Nel finale Bottaluscio si supera su Nacciarriti. Dal corner Sanviti di testa non inquadra per poco la porta. Nella ripresa i locali fanno tanto possesso palla, ma sono poco incisivi. Polenta non riesce a incidere in un’occasione, come D’Auria in pieno recupero che spara fuori.