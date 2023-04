"Dovrebbero pagarci per venire allo stadio"

"Sarebbe ora che pagaste voi i tifosi". Ma anche: "Ancora avete il coraggio di chiede i soldi per vedere il solito spettacolo indegno che offrite da inizio stagione". E ancora: "Biglietti? Fate entrare la gente gratis…E vergognatevi". Dopo la sonora sconfitta di Gubbio, e all’alba della sfida in chiave playout con l’Imolese, non si placa la rabbia social dei tifosi vissini, attesi da una partita, quella di domani sera (ore 20,30), in cui il club di via Simoncelli ha previsto una promozione non aperta a tutto il pubblico, ma destinata esclusivamente ai tesserati del settore giovanile, di quello femminile e delle società affiliate: biglietti in Prato e in Laterale a 1 euro per gli atleti, 10 euro per gli accompagnatori. Per tutti gli altri, prezzi invariati. I tagliandi sono acquistabili sul sito www.vivaticket.com, in tutti i punti i vendita autorizzati e ai botteghini dello stadio (oggi 15-19, domani 17:15-21:15).

Intanto ieri secondo giorno di lavoro per il neo tecnico Banchieri, alle prese col compito di portare la barca in salvo. Da valutare le condizioni di Tonucci e Bakayoko, così come quelle di Aucelli, anche se il centrocampista di proprietà del Sassuolo ha buone chance di prendere parte alla gara. Per i biancorossi si staglia all’orizzonte un probabile cambio di modulo: dal 3-5-2 (o 5-3-2) si dovrebbe passare al 4-3-3, marchio di fabbrica della squadre del tecnico piemontese.

Arbitro. Al "Benelli" arbitrerà Roberto Lovison di Padova. Al terzo anno di CAN C, ha due precedenti in carriera coi biancorossi: sue le direzioni di Viterbese-Vis 1-1 (Serie C 2122) e Alessandria-Vis 2-2 (Serie C 2223). Due invece gli incroci coi romagnoli. I suoi assistenti saranno Michele Piatti di Como e Maurizio Barbiero di Campobasso. Quarto ufficiale: Pierfrancesco Saugo di Bassano.

Esonero. L’ex tecnico della Vis Banchini è stato esonerato dal Montevarchi. Al suo posto Coppi.

r.s.