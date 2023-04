Due bronzi per i pesaresi al torneo open di Insbruck

Arrivano dai più giovani le soddisfazioni più grandi all’"Austria Open 2023" di Insbruck, con due bronzi nel torneo che assegnava punteggio per il ranking olimpico, al quale erano presenti atleti da tutte le nazioni. L’activa Kombat schierava 5 atleti (foto) : Alessandro Frattesi, Francesco De Luca e Fabio Sianu nelle categorie senior e i due junior, Elisabetta Badioli e Lorenzo Cataffo. Proprio da loro sono arrivate le due medaglie, più che sudate. Cataffo ha disputato 4 incontri, vincendo i primi tre usando bene gli schemi provati in allenamento e perdendo poi la semifinale peccando nella difesa.

Badioli combatte 3 incontri, vince bene i primi due, poi in semifinale non riesce a contrastare l’azione di pugno dell’avversaria e a mantenere la giusta distanza. "Abbiamo visto dove lavorare per il prossimo torneo - dice il maestro Luca Fontana -, ci sono mancati i punti al corpetto e serve più difesa". I prossimi appuntamenti vedranno i ragazzi impegnati l’11 maggio a Sarajevo per le qualificazioni ai Campionati Europei. Ma prima gli atleti pesaresi parteciperanno a tornei interregionali, per concludere a giugno con la Coppa Italia e i Campionati universitari. Questo fine settimana, invece, gli atleti cinture rosse saranno a Palermo, al Campionato Italiano Cinture Rosse Junior e Senior.