Due giganti, ma non bastano: Rahkman e Charalampopoulos

Kravic 6,5. Si è riscattato nel finale di gara dopo trenta minuti passati nel più assoluto anonimato. In grande difficoltà contro i lunghi della Virtus. Poi alcuni buoni canestri nei momenti decisivi del match. In campo 37 minuti con 20 punti segnati con 10 su 15 da sotto e 8 rimbalzi portati a casa.

Rahkman 8. In alcuni tratti della partita assolutamente devastante, con Scariolo costretto a mettergli sopra Pajola per cercare di limitarlo. Ha giocato con grandissima intensità (l’uomo che è stato più a lungo in campo, 38 minuti), ed alla fine ha pagato un po’ la fatica perché ogni tiro diventava una fatica. Ma assolutamente super, tenendo conto del contesto e cioè che davanti c’era la Segafredo. Chiude con 4 su 12 da sotto, 3 su 7 da fuori, 3 su 5 nei liberi ed anche 5 rimbalzi. Spesso anche in posizione di play.

Visconti 6. In campo per far riprendere fiato ai titolari, ma non porta a casa nulla perchè nei suoi 10 minuti colleziona 0 su 2 da sotto e 0 su 1 dalla distanza.

Moretti 5,5. Utilizzato con Mannion in campo sull’altro fronte; in panca con Hackett dentro. Questione di chili. Partita senza particolari lampi e macchiata da una scelta di tempo (ultimo tiro dei tempi regolamentari) dove si è fatto stoppare. Era il tiro, se andava dentro, della vittoria. Chiude con 0 su 4 da sotto e 2 su 4 da fuori. Ha 2 palle perse.

Mazzola 6 Anche lui in campo per far rifiatare i compagni: chiude con 0 su 1 da sotto e 2 su 2 da fuori. Da valutare l’entità dell’infortunio alla caviglia.

Gudmundsson 5,5. Gioca per il fisico e Repesa lo mette dentro per arginare Hackett. In attacco è pari a zero: chiude con 0 su 2 da sotto e 0 su 2 da fuori. Ha 4 rimbalzi. Forse a fine contratto potrebbe lasciare spazio ad un lungo di peso.

Charalampopoulos 8 (foto). Con Rahkman certamente il migliore in campo. Un grandissimo senso della posizione sotto i canestri e non a caso risulta il miglior rimbalzista della Carpegna Prosciutto. Non solo questo, perché alla fine si è preso in carico difensivamente le peggiori gatte da pelare di Bologna. Chiude il match con 3 su 3 da sotto e 2 su 4 da fuori. Ha anche 5 assist. Poteva fare anche l’impiccato oltre al boia, ma non c’è riuscito nel finale con la bomba sbagliata.

Totè 5. In campo in alcuni tratti imbarazzante. Chiude con con 2 su 4 da sotto.

Cheatham 6,5. Peccato per quel pallone che... Mandrake gli ha portato via dalle mani nei secondi decisivi del supplementare. Il resto abbastanza bene. Chiude con 2 su 5 e 2 su 9 .

Delfino 5 Non è ancora in condizioni ottimali per reggere match come questi. Chiude con 0 su 2 da fuori.

m.g.