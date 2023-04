Due iniziative Vuelle: oggi nella sede di Maw venerdì a Casa Tabanelli

Settimana particolare per la Vuelle che presenta due iniziative: la prima stamane alle 11 nella sede locale della Maw, socio del Consorzio Basket Pesaro, dove verrà presentato il progetto "Team a canestro". La seconda venerdì alle 10 a Casa Tabanelli, con la consegna del materiale che la Vuelle, attraverso l’iniziativa "Warm up your passion" (voluta da Carpegna Prosciutto), ha donato alla Caritas per gli ospiti della struttura. Giocatori e dirigenti saranno presenti in entrambe le occasioni.