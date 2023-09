"Due medaglie da batticuore a Pesaro per Viola Patrignani: emozione sui podi"

Viola Patrignani torna dai Mediterranean Beach Games di Heraklion con al collo due medaglie, argento e bronzo. Le ha conquistate rispettivamente nella staffetta mista a squadre, dietro alla Spagna e davanti alla Croazia, e nel doppio femminile. Già due volte campione d’Italia, nel 2021 e nel 2023, queste medaglie conquistate a livello internazionale con la maglia azzurra rappresentano una tappa in più nella giovanissima carriera di Viola, che diventa così la pesarese più vincente nel canottaggio. In un mare molto difficile per le condizioni meteo, l’atleta pesarese in forza alla Canottieri Elpis di Genova è riuscita a fermare il cronometro con un tempo utile a garantirsi il podio in entrambe le specialità alle quali partecipava come Italia Team nel canottaggio Beach Sprint. "Due medaglie sono veramente inaspettate – dice Viola –. L’obiettivo era arrivare almeno sul podio di una delle due specialità, la seconda medaglia è stata la ciliegina sulla torta di una stagione fantastica. Avevo puntato molto sul doppio insieme alla mia compagna Silvia Tripi ed è arrivato il bronzo; ma la soddisfazione più grande è stato l’argento nella staffetta a squadre. Siamo tornati tutti con una medaglia ed è un bene per il movimento per promuovere questa disciplina che spero sia olimpica a Los Angeles 2028". La Patrignani, figlia d’arte, ha ereditato la passione dal padre Fabio la passione: a lungo vice presidente della Canottieri Pesaro e fondatore di una nuova realtà sul lago di Mercatale, faceva parte della spedizione azzurra come collaboratore del capo settore Acque Libere.