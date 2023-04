Due pesaresi sul podio più alto: Loreto Bees e Delfino

Grande successo per il 22° torneo di basket giovanile "Ciao Rudy" organizzato da Sportsman Grandi Eventi di Pino Mainieri, dedicato da 15 anni a Rodolfo Terenzi, scomparso nel 2008. La manifestazione ha visto la partecipazione di 88 squadre maschili provenienti da BEN 15 regioni Italiane. "Nonostante i grandi numeri da gestire è andato tutto bene e voglio ringraziare tante componenti - dice Pino Mainieri -: arbitri e istruttori del Cia nazionale e regionale, l’Assessorato allo sport del Comune di Pesaro e l’Ufficio Sport per la tempestività nel risolvere le problematiche sorte durante il torneo. Un plauso all’Aeronautica militare e all’Esercito della caserma di Pesaro che ci hanno messo a disposizione i loro mezzi. Ma il ringraziamento più grande va al mio staff: Davide Tonucci, Fernando Labella, Andrea Boni, Riccardo Badioli, Daniele Antonelli, Alessandro Pucci, Giulio Boccioletti, Marco Paolucci, Elia Mazzini, Nicola Santangeli, Jacopo Mainieri. Fra le vincitrici fa piacere sottolineare due formazioni pesaresI, la Delfino nella categoria Under 17 e il LoretoBees negli Under 13".

Ecco le prime tre classificate di ogni categoria: Aquilotti: 1° Bellaria Pontedera, 2° Basket Valmadrera, 3° Pallacanestro Acqualagna Esordienti: 1° Rotaliana Basket, 2° Basket Eridania, 3° Basket Cecina. Under 13: 1° LoretoBees Basket Pesaro, 2° Basket Cecina, 3° Gs Villaguardia. Under 14 : 1° Vivisport Landriano, 2° Castel San Pietro, 3° Basket Mastini. Under 15: 1° Basket Cecina, 2° Rhodigium Basket, 3° Horus Padova. Under 17: 1° Delfino Pesaro, 2° Horus Padova, 3° Basket Cecina. Under 19: 1° Gs Villaguardia, 2° My Basket Genova, 3° Etrusca Basket.

Il premio fair play "Lorenzo Bastelli" dedicato al cestista 14enne prematuramente scomparso pochi mesi fa è andato all’atleta del Castel San Pietro Tommaso Pasini per essersi distinto nel rinunciare a una rimessa laterale con la partita punto a punto a favore della squadra avversaria. Le premiazioni sono state effettuate al Palafiera di Campanara dall’assessore allo Sport Mila della Dora e dal presidente del Coni regionale Fabio Luna.