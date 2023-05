Due provinciali sognano il pass per guadagnare la fase nazionale

Finito il campionato con la promozione diretta in serie D dell’Atletico Ascoli inizia oggi la semifinale degli spareggi playoff. Quattro le squadre che sognano il pass per la fase nazionale. Tra queste due provinciali: Fossombrone e Atletico Gallo, con l’altra compagine: l’Urbino ad esserci andata vicinissimo. Le due vincenti delle gare odierne avranno diritto di giocarsi tra loro domenica prossima la finale che darà accesso agli spareggi nazionali. La compagine marchigiana che vincerà la finale affronterà il Certosa, arrivata seconda nel girone B dell’Eccellenza Lazio. La prima gara si giocherà il 28 maggio e la seconda il 4 giugno. Ritornando alle partite di oggi, in caso di parità dopo il tempo regolamentare si giocheranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, perdurando ancora il risultato di parità accederà alla finale regionale la squadra meglio piazzata nella classifica del campionato (Fossombrone e Atletico Gallo). Non ci saranno i calci di rigore.

Questo il programma di oggi, con inizio alle ore 16,30.

Fossombrone- Montefano. Si gioca al Comunale "M.Bonci" di Fossombrone. "Dopo un campionato di grande livello disputare un playoff davanti al nostro pubblico ci deve dare grande carica entusiasmo e soddisfazione - sottolinea alla vigilia della gara l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili- affrontiamo una squadra con il miglior attacco". "Siamo contenti di giocarci questi playoff - aggiunge il diesse Marco Meschini - affrontiamo una squadra molto struttura forte e ben allenata". Nei due match di campionato il Fossombrone vinse in casa per 2 a 0 mentre a Montefano finì in parità: 1 a 1. Nel Fossombrone sono squalificati Urso e Germinale, acciaccati Rosetti e Riccardo Pandolfi. Guardando i numeri di fine campionato, si affrontano la miglior difesa (solo 12 i gol subiti dal Fossombrone) e il miglior attacco (48 i gol segnati dal Montefano). Il gruppo Ultras Montefano 1972 ha organizzato per questa trasferta a Fossombrone un pullman di tifosi. Arbitro: Alessio Ercoli (Fermo), assistenti: Andrea Aureli (San Benedetto del Tronto) e Marco Serenellini (Ancona).

Atletico Gallo- Atletico Azzurra Colli. Si gioca al Comunale di Gallo di Petriano. "Siamo pronti per questo spareggio - dice il diesse del Gallo Ettore Mariotti - dopo tanti anni riusciamo a disputar i playoff in casa e speriamo di sfruttare questa occasione e di andare più avanti, comunque sia la stagione per me è stata più che positiva e comune andrà penso che lo staff tecnico, la squadra e la società vanno ringraziati, speriamo che oggi sia una bella partita e che la gente del Gallo e dintorni venga a vederla , i ragazzi lo meritano. Purtroppo abbiamo due defezioni importanti: quella di capitan Nobili e di Giovanni Dominici, ma sono convinto che come sempre chi scenderà in campo darà il massimo". In campionato all’andata il risultato fu di 2 a 2, mentre nel ritorno a Gallo di Petriano vinse la squadra di Gastone Mariotti per 2 a 1. Arbitro Ledjan Skura (Jesi), assistenti: Alessandro Bara (Macerata) e Nicolo Bruscantini (Macerata).

Amedeo Pisciolini