Due pullman di tifosi al seguito

Saranno in tanti i brindisini sugli spalti della Vitrifrigo Arena, domenica: è già stato riempito un pullman mentre è in allestimento il secondo; in più arriveranno alcune macchinate e studenti fuori sede che, come d’abitudine, raggiungono gli altri fans pugliesi direttamente al palasport. Niente frizioni, però, anzi. Il gemellaggio con la curva pesarese promette di creare un clima di amicizia e correttezza, nel segno della comune passione per il basket. Anche nella gara d’andata, con la Vuelle che passò con autorità al Pala Pentassuglia, il pubblico di casa accettò il verdetto senza isteria. Adesso però le velleità di vittoria sono parecchie in casa Happy Casa: l’unico dubbio è se la pausa può aver interrotto il momento magico che stava attraversando la squadra di Vitucci, che ha una sequenza aperta di quattro vittorie dall’inizio del girone di ritorno in cui ha battuto nell’ordine Virtus Bologna, Reggio Emilia, Venezia e Verona. Nella gara vinta con la Segafredo di un punto, successo che ha svoltato la stagione, sono entrati in gioco sia D’Angelo Harrison che Doron Lamb, i valori aggiunti di questa seconda parte di campionato per Brindisi. Anche se la forza della Happy Casa è spalmata su più giocatori, dal folletto Bowman (12 punti di media) al gigante Perkins (5,2 rimbalzi di media), non dimenticando la grande anima di Mascolo (3,2 assist a partita) e il talento di Jason Burnell (che tira col 41% da tre punti). Il più produttivo in attacco è però Marcquise Reed, che viaggia a 15 punti di media. Harrison, uscito da un lungo infortunio, conosce bene l’ambiente in cui è perfettamente inserito: non sta ancora producendo le sue cifre abituali, ma è la sua leadership che dà sicurezza ai compagni. e.f.