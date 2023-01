Due volte su tre in tivù prima delle Final Eight

Ancora tre partite prima delle Final Eight. La Carpegna Prosciutto è attesa domenica sera (palla a due alle ore 20) dal Banco di Sardegna Sassari. Stesso orario, le 20, per la partita casalinga che verrà disputata domenica 5 febbraio contro la Unahotels Reggio Emilia (la gara andrà in diretta su Eurosport 2). Infine, domenica 12 febbraio alle 17,30 i biancorossi saranno attesi a Venezia dall’Umana (questo match andrà in chiaro su DMax). Tre giorni dopo, il 15 febbraio, la Vuelle debutterà alle Final Eight Torino contro la Openjobmetis Varese giocando la seconda partita di giornata, alle 20.45. Un periodo intenso al quale seguirà poi la pausa per la finestra dedicata alle Nazionali, per cui il campionato riprenderà soltanto il 5 marzo quando la squadra di Repesa ospiterà alla Vitrifrigo Arena la Happy Casa Brindisi.