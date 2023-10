Duello decisivo a Pesaro: Bamforth vs Logan per la Vuelle

Se è vero che le partite le vince (e le perde) sempre la squadra, è innegabile che certe sfide sono capaci di accendere la fantasia dei tifosi. E quella che andrà in scena domenica all’astronave è una sfida fra marziani. Scott Bamforth aspetta al varco David Logan per una sfida fra pistoleri dal grilletto facile e dalla straordinaria mira. Il leader della Vuelle sta viaggiando a 16 punti di media con il 68,8% da due (1116), il 37,5% da tre (616) e il 100% nei tiri liberi (88). Smazza anche 2,7 assist, arraffa 3,3 rimbalzi e recupera 1,7 palloni di media in soli 26’ di utilizzo. Gli si possono perdonare le due palle perse di media a partita in cui totalizza 17 di valutazione. E ancora non era al top della forma fisica.

Sull’altro fronte Logan sta segnando 13,3 punti di media con il 60% da due (610), il 45% da tre (920) e il 100% ai liberi (11). Distribuisce lo stesso numero di assist del rivale (2,7), prende 2,7 rimbalzi e recupera 0,7 palloni di media, venendo utilizzato 22’ di media dal suo coach, che ovviamente lo deve gestire col bilancino. Domenica scorsa, però, il ’professore’ è salito di nuovo in cattedra venendo eletto mvp della 3ª giornata. Dopo aver dichiarato la propria intenzione di ritirarsi al termine di questa stagione, Logan vuole congedarsi dal mondo del basket giocato nel modo migliore e la scossa che ha dato alla Givova ha sbloccato la squadra dopo le due sconfitte subite contro Reggio Emilia e Virtus.

Contro Pistoia ha tirato col 71,4% da due (57) e il 66,7% da tre (69), aggiungendo anche 3 rimbalzi per un 23 di valutazione che la dice lunga sull’apporto che regala alla causa, diventando più intenso nei momenti decisivi del match: nella vittoria contro i toscani ha messo 10 punti nell’ultimo quarto e 16 nel secondo tempo. Attualmente Logan si trova al 2° posto all-time per triple segnate con la divisa gialloblù: le 6 bombe messe a referto domenica gli hanno permesso di arrivare a quota 99, a un passo dal record di Dimitri Lauwers. Sono invece 536 quelle segnate in regular-season e 626 quelle totali contando anche i playoff, numeri pazzeschi per un giocatore che ha disputato solo 8 stagioni nel nostro campionato.

C’è un altro giocatore da tener d’occhio nelle fila della Givova, Alessandro Gentile, all’ennesima sfida di una carriera complicata: "Non devo dimostrare nulla agli altri, semmai a me stesso – dice il giocatore -. Non cerco riscatto, mi sento ancora un vincente e non mi sono certo sentito sminuito lo scorso anno ad accettare Udine in A2. Quando il mercato era nel momento più importante mi sono infortunato seriamente, in Friuli hanno scommesso su di me e non finirò mai di ringraziarli. Potevo rimanere ma volevo la serie A, ora Scafati va benissimo, ma penso anche al futuro. Cosa chiedo? Vincere e tornare a giocare in Eurolega. Qui mi adatto a ciò che vuole coach Sacripanti, se Pino vuole che parta dalla panchina e serve alla squadra, va bene".

Elisabetta Ferri