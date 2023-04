E anche il Pisaurum può fare festa Adesso c’è Civitanova

Sutor Montegranaro

54

Pisaurum Pesaro

72

: Lupetti 8, Verdecchia, Malvestiti, Falzon 19, Facciolà 3, Migliorelli, Mentonelli 3, Merlini 5, Barbante 6, Mariani, Rupil 10. All. Patrizio.

PESARO: Bini 17, Bianchi 7, Gnaccarini 2, Clementi 6, Giunta 19, Vichi 7, Cardellini 7, Beligni 7, Cecchini, Komolov. All. Surico.

Parziali: 6-21, 24-36, 42-55.

Il Pisaurum batte anche in garadue la Sutor e vola in finale playoff dove incontrerà Civitanova. "Abbiamo giocato la partita perfetta", così coach Maurizio Surico. "In difesa li abbiamo irretiti oltremisura e siamo andati subito via". Poi il continuo alternarsi di difese ha continuato a mettere polvere negli ingranaggi dei locali. "Questo è un regalo che i ragazzi fanno alla società. Purtroppo paghiamo un caro prezzo per l’infortunio di Cardellini, probabilmente strappato".