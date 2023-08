E’ Chiorri il play guardia scelto dal Pisaurum Leo Prenga (Vuelle) va a Teramo da lungo

Il Pisaurum Pesaro ha ufficializzato l’arrivo del play-guardia Ludovico Chiorri, classe 1992 reduce dall’esperienza con la Pallacanestro Recanati, con cui nella scorsa stagione ha prodotto 14,7 punti di media in 25 presenze in Serie C Silver. A dire il vero l’anticipazione di un play esperto proveniente da fuori provincia aveva suscitato aspettative più romagnole che altro. Ma il Pisaurum ha scelto Chiorri, anconetano, più una guardia che un play, reduce da un fine anno molto positivo con Recanati. Intanto chiuso anche il mercato della Teramo a Spicchi nel settore dei lunghi. Infatti Teramo ha ingaggiato Leonardo Prenga dal settore giovanile della Vuelle Pesaro. Uno devi vincitori dell’ultima edizione della Next Gen Cup. "Sono pieno di curiosità e di determinazione – commenta il lungo 19enne di due metri in uscita dal settore giovanile – in vista della prossima stagione. Ho concluso il mio percorso giovanile e adesso ho l’opportunità a Teramo di fare il primo passo nel mondo dei senior. Ho grande voglia di mettermi alla prova in Serie B Interregionale, un campionato da scoprire".