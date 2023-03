E il Gallo rialza la cresta

A 450 minuti dal termine della stagione la corsa al vertice è ancora apertissima. Al comando c’è sempre l’Atletico Ascoli, ma le altre sono lì, con il Fossombrone a inseguire a meno 2 e l’Atletico Gallo a meno 4. In basso c’è stato il colpo di coda del Porto Sant’Elpidio, vittorioso contro il Castelfidardo e del Marina che ne ha dette tre al Chiesanuova. Lotta aperta anche qui per evitare l’imbottigliamento nei playout. Il Fossombrone ha dovuto arrendersi (per la prima volta in casa) alla Jesina, ma le indicazioni positive ci sono state. "Partita combattuta con diverse occasioni per entrambe – commenta il trainer del Fossombrone Fucili –. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo creato tanto ma in un contropiede abbiamo subito la rete. Siamo rammaricati perché non meritavamo la sconfitta e arrabbiati per due rigori non concessi apparsi a tutti più che solari". Il diesse dei metaurensi Meschini aggiunge: "La Jesina è stata più brava di noi nel riuscire a far gol e portare a casa i 3 punti". Di misura anche la sconfitta dell’Urbino in casa della Maceratese. Dice il diesse dell’Urbino Santi: "Sapevamo che era una partita difficile, la Maceratese si giocava tanto per la salvezza. È stata una gara condizionata dal rigore dopo cinque minuti a freddo che ci ha costretti a rincorrere. Anche per noi era una partita importante perché avevamo l’obiettivo play off ad un passo anche se i risultati di ieri non hanno cambiato granché in termini di classifica. Peccato perché, nonostante le tante assenze, da ultimo anche Giunchetti uscito all’inizio della ripresa, abbiamo fatto una buona prestazione. Siamo mancati negli ultimi sedici metri dove non abbiamo avuto la convinzione di concretizzare tutta la mole prodotta fino alla trequarti. È un campionato molto strano dove ogni domenica ci sono sorprese. Noi continueremo a credere nel nostro lavoro e alla fine tireremo le somme".

L’Atletico Gallo con il successo contro l’Azzurra Colli da quarto è salito al terzo posto, in piena zona playoff. "Vittoria bella e importante – sottolinea il direttore sportivo del Gallo Ettore Mariotti – contro una squadra forte anche se aveva qualche assenza. E’ stata una gara che abbiamo meritato di vincere, fornendo una buonissima prestazione. Samo andati in vantaggio e poi siamo stati raggiunti, forse commettendo l’unico errore della gara, su calcio di rigore, però la squadra ha dimostrato di essere all’altezza della situazione , speriamo che queste prestazioni che riusciamo a fare in casa si ripetano anche in trasferta, ora domenica ci aspetta un’altra battaglia sul campo del Chiesanuova che deve tirarsi fuori dai playout, ma noi vogliamo continuare in questo bel momento".Amedeo Pisciolini