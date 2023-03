E in panchina ipotesi ribaltone: il ritorno di Sassarini

Una sconfitta senza appello. Che fotografa un momento complicato, tra disattenzioni sanguinose e assenze (Fedato, Valdifiori, Pucciarelli). Con una salvezza da agguantare nelle prossime sette gare, a partire da quella di martedì (ore 21) contro il Montevarchi del grande ex Banchini, reduce dalla vittoria casalinga sulla Torres. A Siena la Vis ha inanellato la sesta non-vittoria consecutiva: un ruolino di marcia obiettivamente preoccupante. Il club di via Simoncelli allora potrebbe tentare il ribaltone in panchina: come anticipato dal portale TuttoC, sullo sfondo ci sarebbe il clamoroso ritorno di David Sassarini. Un’ipotesi che potrebbe prendere quota nelle prossime ore, anche se sarebbe complicato un cambio al timone prima del match coi toscani. Intanto il tecnico biancorosso Oscar Brevi ha commentato così il 4-0 di Siena: "E’ un risultato rotondo. Il Siena si è dimostrato superiore a noi, abbiamo fatto una prestazione al di sotto dei nostri standard contro una squadra con una qualità diversa dalla nostra. Perdere malamente come oggi dà fastidio. Inoltre martedì noi abbiamo uno scontro diretto, quindi dovevamo cercare di preservare qualche diffidato. Pensavamo di fare una gara diversa, invece l’abbiamo interpretata male". Il focus del tecnico vissino si sposta poi sulle assenze (pesanti): "Sappiamo che abbiamo difficoltà e che ci mancano quattro o cinque pedine importanti, ma il Siena è una squadra di grande caratura sia nei titolari sia nei subentranti. E noi oggi abbiamo avuto qualche problema sotto quell’aspetto".

Infine un appunto sul girone B e le sue gerarchie ormai definitivamente delineate: "Mi sembra un raggruppamento spaccato: ci sono tre o quattro squadre di ottimo livello, poi altre più livellate verso l’alto e, in fondo, sei o sette squadre che, vuoi per una partenza in un certo modo, vuoi per un mercato di gennaio in cui sono riuscite a cambiare qualcosa, sono livellate verso il basso"

r.s.