E in testa alla classifica c’è anche il Vismara

REAL ALTOFOGLIA

1

PESARO CALCIO

0

REAL ALTOFOGLIA: Biagi, Brisigotti, Fabbri, Rocchi, Coccini, Gabellini D, Corsini (44’ st Grassi), Santini (33’ st Conti), Ricci, Brugnettini, Sacchi (34’ pt Allegretti). All. Melini.

PESARO CALCIO: Spina, Uguccioni (29’ st Cecchini), Berti, Gambelli (25’ st Gualandi), Boccioletti, Pangrazi, Scatassa (5’ st Baffioni), Montagna, Dionisi, Barbieri (35’ st Valentini), Procaccini. All. Pentucci.

Arbitro: Biagini di Pesaro.

Rete: 32’ st Rocchi.

Dopo l’importante vittoria in casa del Real Metauro il Real Altofoglia torna tra le mura ed incassa di nuovo tre punti battendo il Pesaro calcio. Il primo sussulto al 29’ quando Corsini calcia di prima intenzione una palla vagante al di fuori dell’area avversaria colpendo in pieno il palo a portiere battuto. Il gol del successo arriva al 77’: Brugnettini batte una punizione verso l’interno dell’area, sul pallone si avventano in molti, il più lesto è Rocchi che insacca a porta sguarnita. Gli ospiti provano a guadagnare metri ma la gara finisce 1-0 senza altri sussulti.