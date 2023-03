E’ morto "Bobo" Gori

Lutto nel mondo del calcio anche della nostra provincia. Massimo Gori (foto), per tutti Bobo, si è spento improvvisamente l’altro ieri all’età di 62 anni, colto da un malore qualche ora dopo aver guidato l’allenamento con i giovani del Rivazzurra. Residente a Rimini dopo un’ottima carriera da calciatore (ha giocato anche in serie B nel Rimini e nel Cagliari (stagione 83-84, 25 partite e 2 reti) e a fine carriera in serie D nella Cagliese (due stagioni, 36 partite e 28 gol). In una nostra intervista del marzo 2004 raccontò il suo gol più bello: "In Foggia- Campania, dal dischetto, in anticipo di testa in tuffo con la palla all’incrocio". Mentre l’avversario più forte che incontrò fu "Vialli, giocava nella Cremonese". Nella nostra provincia Bobo era molto popolare anche per avere allenato Valconca, Lucrezia tre stagioni, Acqualagna ai tempi del presidente Domenico Catani. Da tutti giudicato come una persona professionale, buona, educata e rispettosa.

am.pi.