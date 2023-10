E’ sbarcato Mockevicius, sabato sera in campo

Ieri mentre la squadra riposava e si godeva la soddisfazione per il blitz compiuto a Milano, il nuovo pivot sosteneva le visite mediche per essere pronto in vista del debutto con Napoli. Mockevicius (foto) sarà in campo sabato sera nella sfida contro la Gevi, ripresentandosi così al pubblico che l’ha già apprezzato cinque stagioni orsono nel 201819, annata che ha preceduto l’arrivo dello sponsor Carpegna Prosciutto sulle maglie. Curiosità, il pivot lituano aveva debuttato in maglia biancorossa il 7 ottobre 2018 con una doppia doppia identica a quella collezionata da Quincy Ford domenica scorsa: 13 punti ed altrettanti rimbalzi.

Nel frattempo in serie A sono rimaste al palo solo due squadre, Brindisi e Treviso, forse non pronosticabili all’inizio quando tutti indicavano le neo-promosse come le più deboli. Invece Cremona ha già conquistato il secondo successo dopo la maratona vinta sul parquet di Scafati e conclusasi dopo due due tempi supplementari mentre Pistoia ha sbancato, nel confronto tra ultime, il campo di una Brindisi sempre più in crisi. Vedremo se la cura Sakota avrà qualche effetto sulla Happy Casa. Mentre la Nutribullet, uscita battuta da Reggio Emilia, non sfigura quasi mai però nemmeno fa punti e oggi si trova in una posizione molto scomoda. In difficoltà pure Varese, dove traballa la panchina di Tom Bialaszewski: dal naufragio di Venezia, dove la Reyer si conferma in gran spolvero, si salva Moretti (21 punti con 79 al tiro e 26 di valutazione) ma non basta. Altro club che s’interroga sulle scelte estive è Sassari, travolta in casa da una Tortona in rialzo. La prestazione dell’ex Dowe ha aperto qualche dubbio sull’attuale cabina di regia della Dinamo.

e.f.