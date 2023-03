E sugli spalti sarà un Benelli da colpo d’occhio

Il "Benelli" delle grandi occasioni. Perché la capolista, quando arriva, esercita il suo fascino. E se di mezzo c’è una salvezza da agguantare con le unghie e con i denti, quello di Pantano può diventare un catino ancora più bollente. Procede spedita la vendita dei tagliandi per la gara contro la Reggiana, sia sul versante biancorosso sia su quello reggiano. Quello dei tifosi granata, a conti fatti, sarà un mini-esodo: mini per i 588 tagliandi (l’equivalente del settore ospiti) messi a disposizione dalla Vis Pesaro, "esodo" dato che alle 17 di ieri il dato di ticket venduti si attestava sui 415. E c’è da credere che i biglietti restanti possano andare esauriti nelle prossime 24 ore. Mentre i supporter vissini si distribuiranno equamente tra Tribuna coperta, Laterale e Prato. Per questi ultimi due settori il club di via Simoncelli ha previsto una promozione per i tesserati del settore giovanile e femminile della Vis Pesaro, così come delle affiliate, a patto di presentare il coupon al botteghino: 1 euro per l’atleta, 10 euro per gli accompagnatori (ticket in Prato o in Laterale). Un’iniziativa, questa, che si pone l’obiettivo di attirare pubblico giovane. Detto che gli abbonamenti saranno validi, i biglietti si potranno acquistare sul circuito online www.vivaticket.com e nei punti vendita abilitati fino alle 15:15 di domenica. Al botteghino dello stadio sarà possibile acquistare il biglietto in tre momenti: domani e sabato dalle 15 alle 19 (di via Simoncelli), domenica dalle 11:15 alle 18:15 (botteghini di via Simoncelli e via Campo Sportivo). Il POS è attivo solo al botteghino di via Simoncelli. Questi i punti vendita Vivaticket abilitati a Pesaro: 0721 (via Andrea Costa 59), Prodi sport (Largo Ascoli Piceno 7), Elettrodomestici Grini (via Flaminia 66), tabaccheria Tomassoli (via Cialdini 36), Nonsolotabaccheria (via Bertozzini 4), Esatour (via Mameli, 72C), Iper Conad (via Yuri Gagarin), tabaccheria Binda di Mirko Federici (via S. Pertini 1927), Tipico.tips (via Rossini 41), Trony (Corso XI Settembre 310). Nella vendita in ricevitoria è previsto una commissione di servizio pari al 4% sul costo del biglietto. I prezzi fino a sabato: Tribuna coperta 25 euro intero e 22 il ridotto (1 euro ridottissimo); Tribuna Prato e Laterale: 14 euro intero e 12 il ridotto (1 euro ridottissimo). Per chi acquista la domenica ai botteghini: tribuna coperta 27 euro intero e 24 euro il ridotto (1 euro ridottissimo), Prato e Laterale 16 euro intero, 14 euro il ridotto (1 euro ridottissimo). Per gli ospiti, invece, biglietti acquistabili fino alle 19 di sabato sui canali Vivaticket.

r.s.