E’ una Vadese combattiva

In vetta alla classifica del girone A c’è sempre il Peglio, ma gli 8 punti di vantaggio di tre settimana fa sul Sante Cecilia sono scesi a 3. Un momento di difficoltà per il team di Bernardini (una sconfitta e un pari negli ultimi due match) che comunque ha tutte le risorse per reagire e continuare a guidare la graduatoria che vede dopo il Santa Cecilia, al terzo posto (a meno 8) una ‘pimpante’ Vadese, in grado sabato scorso di violare il campo del Sassocorvaro. In quarta piazza (a meno 15) c’è sempre il Cà Gallo, al quinto posto (valido per i playoff) l’Atletico Luceoli, segue al sesto posto l’Apecchio. Ultimo lo Schieti. Il neo trainer del Carpegna Lazzarini ha debuttato con un pareggio nel derby con il M.Cerignone.

I numeri. L’attacco migliore è del Peglio (47 reti), il peggiore dell’Acis sassocorvaro (20), Santa Cecilia ha la miglior difesa (18). Per la Vadese 14 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi.

I bomber: 21 gol Neri (Montecerignone), 14 El Kheir (Piandirose), 13 Bozzi (Santa Cecilia), 12 Scopa (Peglio) e Politi (Ca Gallo), 11 Lucarini (Atletico Luceoli) e Smacchia (Viridissima Apecchio), 8 Lanci (Tavoleto), De Bartoli (Vis Canavaccio), Monti (Carpegna), Sinjari (Tavoleto), Serafini (Tavoleto), 7 Bernardini (Atletico Luceoli) e Bravi (Atletico Luceoli).

Girone B. L’Usav Pisaurum si conferma capolista con 2 punti di vantaggio sul Senigallia. Scivola dal secondo al terzo posto (a meno 5) il Cuccurano. Fanno parte per il momento della griglia playoff il Villa Ceccolini e il Pontesasso. In fondo alla graduatoria soffre la Torre San Marco , ultima con solo sei punti.

I numeri. Miglior attacco (49 gol) il Cuccurano, poi Villa Ceccolini e Senigallia (47). Il Della Rovere ha la miglior difesa (18 gol subiti) e il record di pareggi (11). Solo 18 le reti all’attivo per il River Urbinelli.

I bomber. 14 gol Serrani (Senigallia) e Luca Grossi (Della Rovere), 13 Campanelli (Della Rovere), 12 Sartini (Pontesasso), 11 Cela (Arzilla), 10 Fini (Hellas Pesaro) e Cabello (Muraglia), 8 Andretta (Villa Ceccolini) e Lamghari (River Urbinelli), 7 Sabatinelli (Cuccurano), Muratori (Real Gimarra), Trufelli (Hellas Pesaro), Tartaglia (Usav Pisaurum), Costieri (Marottese-Arcobaleno) Papi (Villa Ceccolini).

La squadra della settimana (girone A e B). 1)Vescioli (Monte Porzio), 2)Cencioni (Peglio), 3)Severi (Della Rovere), 4)Matteagi (Cuccurano),5)Rexhepi (Muraglia), 6)Aiudi (Csi Delfino), 7)Niang (Valfoglia Tavoleto), 8)Fraternali (Apecchio), 9)Politi (Cà Gallo), 10)Sarout (Schieti), 11) Dedja (Isola di Fano).

Amedeo Pisciolini