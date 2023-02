E’ un’Alma made in Fano: dieci atleti locali

Oggi rifinitura alle 15 per l’Alma che domani al "Mancini" affronterà nell’anticipo della 7ª di ritorno la Vastese (ore 14,30). Mister Mosconi deve sciogliere i dubbi a centrocampo per le assenze certe di Nappo squalificato e di Capezzani influenzato e quasi certa di Niang. Urbinati e Nappello i favoriti oltre all’under da scegliere tra Brunetti e Roberti. Per i restanti posti sono in ballottaggio Zingaretti, Severini, Allegrucci, Serges e Zanni. Tiene banco in questi giorni una indagine del sito on line "Notiziario del Calcio" che utilizzando le statistiche di "Transfermarkt" ha indicato per ogni squadre di serie D il numero di calciatori in prima squadra che è cresciuto nel settore giovanile dello stesso club. Secondo questo report nel girone F il primato spetterebbe alla Vigor Senigallia con 8 giocatori, seguita da Fano e Tolentino con 5. Se per i rossoblu neopromossi in D ciò potrebbe sembrare plausibile, per il Fano il numero di 5 è indicato per difetto. Con l’arrivo di mister Andrea Mosconi in questo campionato sono stati lanciati diversi ragazzi che non solo hanno fatto la loro prima apparizione in questa categoria, ma sono addirittura stati utilizzati con una certa continuità per via del regolamento dell’impiego degli under. Basti ricordare il portiere Tommasino, i difensori Tomassini, Brocca e Mancini, con quest’ultimo ceduto al Monza, i centrocampisti Malshi e Roberti, la mezzala Brunetti, l’attaccante Pazsinsky. Senza considerare poi difensori come Mistura e Allegrucci che sono cresciuti nel settore giovanile dell’Alma per poi fare esperienze in altre squadre, Jesina e Bologna in questo caso, e ritornare di nuovo a vestire la maglia granata. Per cui il totale per il Fano salirebbe da 5 a 10, sopravanzando così la Vigor Senigallia e divenendo una delle squadre italiane che impiega più ragazzi del vivaio. "È la conferma – ha commentato il direttore sportivo Rino D’Agnelli – che portiamo avanti la filosofia della società che è quella di far crescere e valorizzare i giovani del nostro territorio regalando loro la soddisfazione di arrivare in prima squadra per indossare la maglia che rappresenta la loro città".

Intanto questo pomeriggio alle ore 18,30, una delegazione di calciatori e dirigenti dell’Alma Juventus Fano sarà presente nella Sala convegni "Pedinotti" di Palazzo Martinozzi di Fano in una serata dedicata al ricordo di Carmelo Imbriani, ex calciatore di Napoli e Benevento, con le testimonianze e le memorie del fratello Gianpaolo, autore del libro "La Storia di una Promessa". L’evento sarà gratuito ed aperto a tutti.

sil.cla.