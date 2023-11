E Villa San Martino capitola di fronte al Fabriano Cerreto

Portuali

PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni (17’ st Giampaoletti), Tonini, Candolfi, Savini, Santoni, De Marco (43’ st Forabosco), Mat. Sassaroli, Pascali (27’ st Piermattei), Mascambruni (19’ st Rinaldi), Lazzarini (37’ st Sbrolla). All. Ceccarelli

MOIE VALLESINA: Anconetani, Canulli, Cameruccio, Carboni, Balducci (27’ st Gregorini), Marini, Mar. Sassaroli, Mosca, Rossetti, Giunchetti (39’ st Pandolfi), Paolucci (18’ st Costantini). All. Rossi

Arbitro: Mancini di Macerata

Reti: 10’ Mascambruni, 10’ st De Marco

ANCONA

Al primo guizzo, i ragazzi di Ceccarelli passano con Mascambruni che si gira in un fazzoletto da posizione defilata e, a mezza altezza, disegna la parabola sul palo lontano. La risposta della banda di Rossi è tempestiva: al 12’ Rossetti centra un palo clamoroso. Poi, sul finale di frazione, lo stesso Rossetti sponda per Giunchetti che manda alto col mancino. Nella ripresa ancora tanto Moie con Giunchetti e Marini. Dunque ‘Masca’ pesca il lancio millimetrico per De Marco che a tu per tu con Anconetani raddoppia (sesto centro in campionato).