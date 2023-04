Eccellenza: conto alla rovescia per il gran finale Pazzaglia: "Io scommetto sul Fossombrone"

In Eccellenza domenica si decide tutto o quasi. A giocarsi la promozione in serie D, divise da un punto, la capolista l’Atletico Ascoli e il Fossombrone. Un finale nei piedi delle pesaresi, infatti l’Atletico Ascoli salirà al Montefeltro per affrontare un Urbino che vorrà chiudere la stagione lasciando un bel ricordo ai suoi sostenitori conquistando una vittoria per alimentare la piccola fiammella di riagguantare i playoff se anche l’Azzurra Colli riuscisse e battere il Montefano. Il Fossombrone da parte sua ospiterà l’Atletico Gallo che in caso di vittoria e della sconfitta dei piceni può ancora ambire al primo posto o per lo meno acquisire il miglior piazzamento nei playoff. Diverso il discorso nella bassa classifica dove tutto è più chiaro. Sono matematicamente retrocesse sia il Marina che il Porto Sant’Elpidio, mentre l’unica gara playout sarà tra Castelfidardo-Fabriano Cerreto.

Il commento. "Quest’anno il campionato di Eccellenza si deciderà all’ultima giornata come poche altre volte è successo – osserva Simone Pazzaglia, esperto mister che nel novembre scorso ha rilevato la panchina della Biagio Nazzaro (Promozione) portando la squadra dalle ultime posizioni a ridosso dei playoff – ricordo che capitò una situazione simile nel 2014- 2015 quando allenavo il Vismara, quando all’ultima giornata si decisero molte posizioni sia in testa che in coda e tra l’altro noi raggiungemmo i play off, un traguardo storico. Quest’anno, a differenza di allora, si deciderà ‘solo’ chi vincerà il campionato e chi farà i play off. Nessuna squadra regalerà niente ma è ovvio che la differenza la faranno le motivazioni, con alcune squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Le pesaresi hanno fatto tutte un grande campionato, l’Urbino in particolare perché a livello di rosa è inferiore alle altre. Fossombrone-Gallo sarà una partita in cui la posta in palio sarà altissima. Tra le due credo che i favori del pronostico vadano al Fossombrone, sia perché gioca in casa sia per la tradizione della società che in queste partite ha il suo peso. L’auspicio è che dopo averci provato per diversi anni, quest’ anno una delle due possa arrivare in serie D o direttamente o tramite i play off. In coda Castelfidardo-Fabriano sarà l’anteprima dello spareggio play-out che si giocherà la settimana dopo. Si affronteranno due squadre che ho allenato di recente, dispiace che una delle due retrocederà, ma sinceramente la gestione societaria di entrambe non lasciava presagire nulla di buono".

Le ultime. Il Fossombrone che ha approfittato della sosta per disputare un’amichevole contro il Mondolfo Marotta domenica ospiterà l’Atletico Gallo senza il centrocampista Conti e l’attaccante Germinale, entrambi squalificati. L’Atletico Gallo da parte sua sabato ha disputato una sgambatura in famiglia e al termine squadra, staff e dirigenti, con le rispettive famiglie, si sono fermati allo Stadio per una grigliata tutti insieme, per il derby mister Mariotti avrà tutti a disposizione. L’Urbino contro la capolista Atletico Ascoli non potrà schierare lo squalificato Daniele Dalla Bona, perno di centrocampo. Amedeo Pisciolini