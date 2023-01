Eccellenza, Gallo cerca il risultato Fosso e Urbino vogliono conferme

L’Eccellenza domani scende in campo per la seconda giornata del girone di ritorno. Le tre provinciali sono chiamate a gare probanti (in trasferta l’Atletico Gallo e in casa l’Urbino e Il Fossombrone). Questo il programma (ore 14,30).

Atletico P.S.Elpidio- Atletico Gallo. Il team di Gastone Mariotti va ad affrontare l’ultima della graduatoria che se vuol cercare di risalire la corrente non può non puntare alla vittoria. Il Gallo dal canto suo è in un buon momento di forma.

Arbitro Alessandro Animento di Macerata.

Fossombrone –Sangiustese. Il Fossombrone vorrebbe bissare l’ottima prova di una settimana fa col Fabriano Cerreto e soprattutto cogliere l’intero risultato. La Sangiustese dal suo canto viene da un successo importante conseguito contro il Marina. A incitare i ragazzi di mister Michele Fucili il nutrito gruppo di tifosi bianco azzurro.

Arbitro Ledjan Skura di Jesi.

Urbino Calcio- Atletico Azzurra Colli. Forte del successo ottenuto sul campo del Valdichienti l’Urbino di Ceccarini vorrebbe continuare a ottenere dei bei risultati e migliorare ancora una classifica già ben disposta nei suoi confronti. Qualche acciaccato nell’Urbino potrebbero costringere Ceccarini a qualche cambiamento. Assente per squalifica nel team dell’Atletico Azzurra Colli il giocatore Samuel Alfonsi.

Arbitro Alessandro Bini di Macerata.

Castelfidardo –Montefano. I padroni di casa dovranno rinunciare gioco forza gli squalificati Daniele Crescenzi e Luca Bandonera. Due le assenze per squalifica anche nel Montefano: Ernest Alla e Luka Sidic.

Arbitro Matteo Chiarotti di Macerata.

Chiesanuova- Atletico Ascoli. Trasferta difficile per la capolista. Il Chiesanuova ha infatti necessita di punti per allontanarsi dalla zona pericolante.

Arbitro Simone Palmieri di Avellino.

Jesi- Fabriano Cerreto. Assente per squalifica nello Jesi Alessandro Cameruccio.

Arbitro Abdelali Sabbouh di Fermo.

Marina- Osimana. Squalificati nell’Osimana Alex Buonaventura.

Arbitro Romario Gorreja di Ancona

Maceratese- Valdichienti Ponte. Match tra due compagini che vogliono risollevarsi dopo la sconfitta di una settimana fa. Arbitro Pietro Brentegani di Verona.

Nella foto: l’esultanza dei tifosi del Fossombrone

am.pi.