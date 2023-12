Eccellenza, nelle zone alte è tutti contro tutti

L’Urbino e la K Sport Montecchio Gallo in zona playoff e l’Urbania a ridosso. Nel complesso sta andando bene il cammino delle tre provinciali che fanno parte del campionato di Eccellenza. L’altro ieri sono state tutte in grado di cogliere il risultato con la K Sport a incamerare i 3 punti. La classifica verso l’alto è corta, con 6 squadre raggruppate nell’arco di 5 punti. Dalla settima a scendere c’è il rischio playout. Fanalino di coda l’Atletico Azzurra Colli. Una brillante K Sport Montecchio Gallo ha saputo domare le velleità del Montegranaro che prima del fischio iniziale era la capolista del girone. "È stata una gara bellissima – osserva il giorno dopo il direttore sportivo Raffaele Pitta – indubbiamente la migliore di quest’anno per ritmo ed intensità. Avevamo di fronte la capolista, una squadra molto fisica, con una rosa lunga che può trovare il gol in tanti modi. Ma abbiamo dimostrato di essere tosti, meritando questi tre punti, come ci è stato riconosciuto anche dalla dirigenza avversaria".

L’Urbino inchioda sull’ottavo pareggio stagionale il Monturano e riporta a casa un buon punto anche se c’è del rammarico, se ne fa interprete il direttore generale Ivan Santi: "Peccato non essere riusciti a trovare i tre punti dopo aver giocato una buona partita e aver avuto almeno 4- 5 occasioni, alcune clamorose, per andare in vantaggio. Si è giocato su un campo che ci ha penalizzati nella costruzione del gioco. È un periodo strano dove non riusciamo a concretizzare la mole di gioco che costruiamo, ma ne verremo fuori ne sono sicuro perché questo è un gruppo solido che sa ciò che vuole. Nonostante tutto (5 punti nelle ultime 6 giornate) siamo a soli due punti dalla vetta da cui non vogliamo allontanarci troppo. Domenica in casa con il Chiesanuova sarà una partita fondamentale per il nostro campionato". Pareggio anche per l’Urbania. Uno 0-0 sul campo del Castelfidardo che viene commentato dal diesse Stefano Maggi: "Il pari ci permette di dare continuità e abbiamo mantenuto per la seconda gara di fila la porta inviolata. Nel primo tempo abbiamo avuto una buona situazione col giovane Diene (classe 2006), nel complesso credo sia un risultato giusto".

La squadra della settimana. 1) Santarelli (Osimana), 2) Verdesi (Montegiorgio), 3)Salvi (Urbania), 4)Rossini (Montegiorgio), 5)Cosignani (Civitanovese), 6)Nasic (Tolentino), 7) Proesmans (Sangiustese), 8)Crescenzi (Chiesanuova), 9) Cordella (Jesina), 10) Torelli (K Sport Montecchio Gallo), 11)Spagna (Civitanovese). All. Lilli (K Sport Montecchio Gallo).

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro (Tolentino- A.A. Colli). Amedeo Pisciolini