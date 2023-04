Eccellenza vietata ai deboli di cuore Finale a due, con l’incognita Gallo

di Amedeo Pisciolini

Sarà l’ultima giornata a sancire la vincente del campionato di Eccellenza 2022-23. A giocarsi la promozione in serie D, divise da un punto, la capolista l’Atletico Ascoli e il Fossombrone. Un finale al cardiopalma con il destino tutto in mano o meglio nei piedi delle pesaresi, infatti l’Atletico Ascoli salirà al Montefeltro per affrontare un Urbino che vorrà chiudere la sua bella stagione lasciando un bel ricordo ai suoi sostenitori conquistando una vittoria e alimentare cosi la piccola fiammella di riagguantare i playoff se anche l’Azzurra Colli riuscisse e battere il Montefano. Il Fossombrone ospiterà l’Atletico Gallo che in caso di vittoria e della sconfitta dei piceni può ancora ambire al primo posto o per lo meno acquisire il miglior piazzamento nei playoff. Diverso il discorso nella bassa classifica dove tutto è più chiaro. Sono matematicamente retrocesse sia il Marina che il Porto Sant’Elpidio, mentre l’unica gara playout sarà tra Castelfidardo- Fabriano Cerreto. Ora domenica si riposerà per via del Torneo delle Regioni, si ritornerà in campo per gli ultimi 90 minuti domenica 30 aprile.

Il punto conseguito a Osimo dal Fossombrone è commentato dal mister dei metaurensi Michele Fucili: "È stata una battaglia per tutti i novanta minuti, nel primo tempo ci sono state alcune occasioni da entrambe le parti ma noi reclamiamo un rigore ai più risultato solare. Nel secondo tempo siamo stati bravi e attenti nelle loro ripartenze e abbiamo spinto fino alla fine creando tante occasioni e con due miracoli del loro portiere.

Aver finito in crescendo e giocando all’arrembaggio per cercare la vittoria non ci deve creare nessun rammarico a non aver vinto questa partita e anzi ci deve dare ancora più forza a crederci fino alla fine".

Il diesse Marco Meschini aggiunge: "È stata una partita difficile come da pronostico, siano stati bravi soffrire e tener botta nella prima metà del primo tempo, poi siamo venuti fuori e abbiamo diverse situazioni per passare in vantaggio, purtroppo non ci siamo riusciti, rimane l’ottima prestazione su in campo difficile l’ottimo atteggiamento della squadra e la massiccia presenza dei nostri tifosi. Ora da martedì (oggi ndr) pensiamo al derby con il Gallo di domenica 30 aprile".

Il pari dell’Urbino a Montefano è commentato dal diesse dei ducali Francesco Amati: "Con il Montefano sapevamo che non era semplice, secondo me è una delle squadre più forte del campionato e non a caso si giocava un posto nei playoff.

È stata una bellissima partita, ad altissima intensità dove nessuna delle due squadre si è risparmiata. C’è rammarico perché siamo stati penalizzati per un rigore non concesso, una svista clamorosa da parte dell’arbitro che poi è riuscito a far innervosire una partita con errori continui, vedi l’espulsione del nostro capitano Della Bona.

A parte questo in queste due settimane che ci dividono dall’ultima partita ci prepareremo al meglio per affrontare l’atletico Ascoli che si gioca il campionato".

La vittoria dell’Atletico Gallo sul Marina se da una parte ha condannato alla retrocessione diretta gli ospiti ha portato nuova linfa nella graduatoria del team di Gastone Mariotti.

"Vittoria molto importante perché ci permette di raggiungere l’obiettivo che ad inizio della stagione era inaspettato, mi riferisco ai playoff e per questo bisogna fare uno applauso allo staff tecnico e ai calciatori, domenica è stato un match combattuto, sicuramente il Marina ha dimostrato che non avrebbe meritato la retrocessione, ha giocato alla pari una gara piacevole, ora abbiamo di nuovo la sosta e poi andremo a giocarci a Fossombrone le nostra possibilità per la miglior posizione nei playoff. Sicuramente nell’ultima giornata ci saranno scontri diretti molto belli e importanti".

· Promozione. Ieri pomeriggio ha rassegnato le dimissioni Marco Teodori, mister della Fermignanese.