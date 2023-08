Ecco come acquistare i biglietti per le partite Con la Vuelle un tour fra basket e vacanze

Il precampionato della Vuelle può trasformarsi per i tifosi biancorossi anche in un’occasione per passare qualche week-end dal sapore ancora vacanziero unendo la voglia di basket alla scoperta di qualche territorio. E’ il caso di San Sepolcro, in provincia di Arezzo, a due passi da Borgo Pace, dove si approda scavallando Bocca Trabaria: al palazzetto dello sport locale si potrà seguire il primo torneo al quale parteciperà la Carpegna Prosciutto, il 9 e 10 settembre. Il torneo, organizzato dalla Dukes Basket San Sepolcro, si aprirà sabato 9 settembre alle ore 18 con la sfida fra la neo-promossa Estra Pistoia e la Gevi Napoli, che ha allestito un roster molto interessante, due formazioni tutte da scoprire per i fans biancorossi; poi alle 20,30 la Vuelle affronterà invece la formazione rumena del Cso Voluntari Bucarest. Il giorno dopo, domenica 10 settembre, la finale per il 3° e 4° posto è in programma alle 16 mentre la finalissima si disputa alle 18.30. I biglietti costano 15 euro e consentono l’accesso e la visione di entrambe le partite del giorno indicato al momento dell’acquisto che si può effettuare su evenbrite.it. Il posto non è assegnato quindi gli organizzatori consigliano di arrivare in anticipo rispetto all’inizio della gara.

La settimana seguente, il 15 e 16 settembre, la Vuelle sarà ancora in Toscana, questa volta protagonista del trofeo ‘Carlo Lovari’ giunto all’ottava edizione, nella bellissima cornice di Lucca che merita una visita almeno per la celebre piazza ovale. Al Palatagliate il torneo si aprirà venerdì 15 settembre alle 18,30 con il match fra Carpegna Prosciutto e Bertram Tortona, una vera big per come ha allestito la nuova squadra, mentre a seguire l’Umana Venezia, altra formazione top della serie A, giocherà contro la Estra Pistoia. Il giorno seguente, sabato 16 settembre, finale per il 3° posto alle 18,30 e finalissima in programma alle ore 21. I biglietti saranno in vendita entro la fine del mese e l’incasso della manifestazione, organizzata dalla onlus ‘Amici della Pallacanestro Lucca’ sarà devoluto in beneficenza.

Per l’ultimo quadrangolare ci si sposta in Veneto, a Jesolo, famosa località costiera della provincia di Venezia dove il 23 e 24 settembre si gioca la seconda edizione del Memorial Luca Silvestrin, dedicato all’ex lungo della Scavolini scomparso prematuramente, arrivato a Pesaro insieme a Gracis negli anni Ottanta. Al PalaCornaro i ragazzi di Buscaglia apriranno il torneo sabato 23 settembre alle ore 18 contro la Nutribullet Treviso che ha annunciato proprio ieri l’ingaggio di D’Angelo Harrison, ennesimo ex di coach Frank Vitucci portato via da Brindisi. A seguire, alle 20, Unahotels Reggio Emilia-Reyer Venezia. Mentre la sera dopo le finali sono in programma alle 18 e alle 20. I biglietti costano 10 euro a serata e sono già in vendita sul circuito vivaticket.it.

Tutte le attenzioni sono naturalmente puntate sulla prima amichevole contro la Virtus Bologna in programma il 3 settembre al PalaCattani di Faenza. Al momento si conosce solo il prezzo del biglietto, 10 euro, ma non ancora dove si può acquistare: l’incasso verrà devoluto alle popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna. Problemi per entrare, comunque, non ce ne saranno dato che l’impianto faentino contiene 5.000 posti.

Elisabetta Ferri