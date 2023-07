Ecco come giocherà la Vuelle di Buscaglia "La personalità sarà libera di esprimersi"

Buscaglia, la campagna acquisti è quasi completata: come giocherà la sua Vuelle?

"Abbiamo preso giocatori di personalità e dobbiamo farli esprimere. Manca ancora un pezzo importante, ma i due cardini che contraddistinguono una vera squadra sono difendere insieme e passarsi la palla. Io ci tengo molto all’aspetto difensivo, è un marchio di fabbrica. Abbiamo cercato di incastrare le caratteristiche di ognuno e adesso dobbiamo farli produrre collettivamente".

Quanto sarà determinante l’ultima scelta?

"C’è bisogno di un giocatore che vada al ferro per esaltare le doti di McCallum, ma anche che si muova bene senza palla per favorire le qualità di Bamforth. Il pivot che arriverà si troverà comunque all’interno di un buon reparto, già piuttosto completo, perciò dovremo cercare di completare bene questo mosaico che abbiamo costruito passo dopo passo".

A proposito di lunghi, quali sono le attuali condizioni di Mazzola?

"Valerio lo sento spesso e ho sempre feed-back positivi: ha una gran voglia che lo anima, i test che sta facendo sono tutti positivi e di conseguenza anche le reazioni mentali. E’ un tipo combattivo, sta lavorando forte per rientrare ed essere pronto per la partenza della stagione. Per noi sono importantissime la sua esperienza, la sua consistenza, la sua voce in campo e nello spogliatoio, oltre alle qualità tecniche, un numero 4 che può essere anche uno stretch-five, il che fa di lui una grande arma tattica".

L’ultimo arrivo, quello di Trevon Bluiett, cosa porta in dote?

"Cercavamo ritmo, tiro dal perimetro, corsa e anche un po’ di capacità interna in post basso che permetta di avere svariate soluzioni vicino alle due guardie. Direi che con Trevon abbiamo trovato tutto questo".

Sta venendo fuori un gruppo dall’età media piuttosto alta, specialmente negli stranieri: come bilancerete questo fattore?

"Direi che c’è un bell’equilibrio fra esperienza e gioventù e soprattutto nessuno è invadente. Il bagaglio dei più esperti è importante: se lo metteranno a disposizione degli altri, specialmente dei più giovani, li faranno crescere tanto. Penso a Visconti e a Totè in primo luogo, ma anche a Stazzonelli che farà parte del roster. Infine anche Tambone può aggiungere altre armi al suo arco e lo stesso Quincy Ford, nonostante abbia trent’anni, ha ancora margini di miglioramento".

Sembrava dovesse essere un mercato di lacrime e sangue, nei fatti sta andando meglio del previsto: c’è un segreto?

"Ho già avuto modo di spiegare durante la mia presentazione che esiste un potere della convinzione diverso dal denaro e parte dall’organizzazione e dalla serietà del club, dalla storia e dalla tradizione della piazza, dalla passione della tifoseria, dalla bellezza del palasport. Di tutto questo i giocatori contattati parlano con altri colleghi che hanno giocato qui, o che conoscono Pesaro e la sua fama: alla fine tutto questo ha un peso e attira i giocatori".

Elisabetta Ferri