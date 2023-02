Ecco gli orari delle partite. Diritti Tv: ipotesi Sky da giugno

Un tour de force fino a metà aprile. E’ questo il filo conduttore del campionato dei biancorossi da domani fino a fine stagione. Detto che il recupero del match col Pontedera (rinviato per impraticabilità del manto del "Benelli") potrebbe essere riprogrammato per il 15 febbraio prossimo (è un mercoledì, probabile l’orario delle 21 essendo giorno lavorativo), ecco il calendario delle prossime gare: San Donato-Vis Pesaro (domani ore 14,30); Vis Pesaro-Rimini (domenica 12 febbraio, ore 14:30), Lucchese-Vis Pesaro (domenica 19 febbraio, ore 17:30), Alessandria-Vis Pesaro (domenica 26 febbraio, ore 14:30), Vis Pesaro-Reggiana (domenica 5 marzo, ore 14:30), Siena-Vis Pesaro (sabato 11 marzo, ore 17:30), Vis Pesaro-Montevarchi (martedì 14 marzo, ore 21), Fermana-Vis Pesaro (sabato 18 marzo, ore 17:30), Vis Pesaro-Entella (domenica 26 marzo, ore 17:30), Gubbio-Vis Pesaro (domenica 2 aprile, ore 17:30), Vis Pesaro-Imolese (sabato 8 aprile, ore 17:30), Cesena-Vis Pesaro (domenica 16 aprile, ore 17:30), Vis Pesaro-Carrarese. Da Vis Pesaro-Entella al termine del campionato gli orari sono ancora provvisori e potrebbero subire variazioni anche in base alle dirette Sky che hanno mostrato la partita della Vis più volte quest’anno.

Diritti tv. E a proposito di dirette televisive, scade il prossimo 30 giugno l’esclusiva che il circuito Eleven Sport aveva sulle partite di serie C. Tutto lascia pensare che i diritti saranno contesi da Sky e Dazn, con la prima favorita che potrebbe aggiudicarsi sia i diritti per trasmettere la diretta integrale delle partite, sia quella per la diretta gol che collega più campi simultaneamente mostrando le azioni essenziali.

Lega Pro. Si riuniscono il prossimo 9 febbraio le società di serie C, nel salone d’onore del Coni a Roma, per decidere chi sarà il sostituto del dimissionario presidente Ghirelli. Ci sarà anche il presidente della Vis Bosco, che è consigliere di Lega e che nella votazione che ha poi scatenato le dimissioni di Ghirelli, aveva votato a favore della riforma della C proposta dallo stesso presidente. In corsa ci sarebbero Marcel Vulpis e Matteo Marani.