Ecco i prezzi dei biglietti per Torino

Già attiva la prevendita per le Final Eight di Torino (15-19 febbraio). Al momento è possibile acquistare online su Vivaticket e nei punti vendita che dispongono di questo circuito sia i biglietti per la singola giornata che abbonamenti validi per tutta la manifestazione, oppure anche solo per due giorni (mercoledìgiovedì o sabatodomenica). I biglietti per mercoledì 15 febbraio, giorno di Carpegna Prosciutto-Openjobmetis costano 15 euro in gradinata (10 il ridotto under 16), 25 euro in tribuna laterale (18 euro il ridotto), 40 euro in tribuna centrale retro e 55 euro in tribuna centrale fronte, settori in cui non c’è biglietto ridotto. Intanto, anche i club del tifo biancorosso si stanno mobilitando: ieri sera c’è stata una riunione per organizzare uno o più pullman, anche se la giornata lavorativa renderà complicato essere presenti in massa. Dovesse passare il turno, la Vuelle giocherà la semifinale sabato 18 febbraio alle 20,45.