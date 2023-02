Ecco il derby del Metauro

Sei gli anticipi odierni (ore 15) in Promozione.

San Costanzo-Atletico Mondolfo Marotta. "Una gara difficile – spiega il diesse del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli – perché abbiamo diverse defezioni e perché si gioca in un campo di dimensioni ridotte dove non è mai facile giocare. Da parte nostra c’è voglia di rivalsa dopo il passo falso di sabato scorso e i ragazzi si vogliono riscattare. Dobbiamo fare una grande partita per tornare a vincere e muovere la classifica". "Partita molto importante – fa sapere il trainer del S.Costanzo Crespi – a cui teniamo. Siamo in crescita otto tutti i punti di vita. I risultati non ci premiano ma già con la Biagio il pareggio stato un buon punto. Massimo rispetto per il Mondolfo ma sicuramente troverà un San Costanzo che proverà in tutti i modi a fare risultato, sono fiducioso dell’impegno e della concentrazione che metterà in campo la squadra per dare soddisfazione ai tifosi e ai dirigenti che verranno a vedere la partita". Ospiti senza il bomber Cordella, appiedato dal giudice sportivo per una giornata. Un’assenza (Zandri) anche tra i locali dovuta ad una giornata di squalifica. Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni (Fermo).

S.Orso-Moie Vallesina. "Il Moie è una buonissima squadra e sta facendo un ottimo campionato – sottolinea alla vigilia della partita l’allenatore del S.Orso Pierangelo Fulgini – in classifica ci dividono solo due punti ma per noi è molto importante dare continuità alle nostre prestazioni per migliorare ulteriormente la nostra posizione". Arbitro Antonio Tarli (Ascoli Piceno).

Urbania-Valfoglia. "Incontriamo in trasferta la seconda della classe – dice il dg del Valfoglia Andrea Rossi – una montagna da scalare che richiederà grande abnegazione da parte di tutta la squadra per sperare di raccogliere qualcosa. Giocare ad un Urbania è sempre un po’ speciale per tradizione e passione calcistica del club durantino. A parte il capitano Cenciarini speriamo di recuperare qualche acciaccato". Arbitro Amir Bardi (Macerata).

Villa San Martino-Fermignanese. Luca Bocci diesse Villa San Martino così presenta il match: "Affrontiamo una squadra che ha cambiato pelle rispetto all’andata, e stanno ottenendo risultati importanti. Non sarà facile, ma la vittoria in casa ci manca da tempo e dobbiamo provarci. Il cammino è ancora lungo ed entriamo in un momento fondamentale del campionato". "Affrontiamo – dice il mister degli ospiti Teodori – un’ottima squadra che viene da dieci risultati utili consecutivi e che sul mercato ha preso giocatori molto importanti come Carsetti e Rossi. Giocano in un campo che ritengo non all’altezza della qualità e della storia del Villa San Martino. Sarà una partita molto difficile". Arbitro Alessandro Ulisse (Macerata).

Le altre partite. O. Marzocca-Portuali Calcio Ancona. Il Marzocca dovrà rinunciare gioco forza allo squalificato Abbrucciati. Arbitro Gianluca Cardelli (Pesaro). Osimo Stazione-Barbara. Una assenza per parte dovuta a 2 giornate di squalifica: Sartarelli (Barbara) e Rinaldi (Osimo Stazione). Arbitro Alessandro Bini (Macerata). Si giocano domani sempre alle ore 15 le partite: Cagliese-Biagio Nazzaro e K Sport Montecchio-Gabicce Gradara. Ospiti privi di due squalificati: Pierri e Donati. Riposa la Vigor Castelfidardo.

Amedeo Pisciolini