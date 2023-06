Ecco la ‘Rossini-Raffaello’: i giovani si sfidano sui pedali

E’ stata presentata nei giorni scorsi, nella sala Rossa del Comune di Pesaro, la 2ª edizione della gara ciclistica nazionale in linea per la categoria Allievi: la ‘Rossini-Raffaello’. L’idea è nata da sette amici appassionati di ciclismo: "Sarà una gara valevole per l’assegnazione della maglia di campione regionale Marche. – ha spiegato Maurizio Radi, titolare della Fisioradi, uno dei promotori –. Questa manifestazione vuole essere un progetto che lega Pesaro (Rossini) e Urbino (Raffaello) in una gara ciclistica di 80 km che vede toccare i vari comuni dell’entroterra della provincia: Montelabbate, Tavullia, Vallefoglia, Montecalvo in Foglia e Fermignano. Non solo per la promozione dello sport, della cultura e di uno stile di vita sano per questi ragazzi che hanno una fascia di età tra i 15 e 16 anni, ma anche uno strumento di promozione territoriale. Lo scopo della manifestazione è quello di far crescere in questi ragazzi il sogno di poter essere ‘il futuro del ciclismo italiano’ proprio come voleva essere Marco Ragnetti (morto in un incidente nel marzo del 2022, ndr) al quale è dedicata questa gara con l’obiettivo di portarla ai vertici nazionali nel ricordo di Marco". Tante le adesioni degli sponsor che hanno creduto negli organizzatori, quindi non resta che partecipare numerosi e fare il tifo domenica 2 luglio con partenza da Pesaro in piazza del Popolo alle ore 15.30 con arrivo a Urbino previsto intorno alle 17.30. Presenti alla conferenza i genitori di Marco Ragnetti, oltre a Fabio Francolini, presidente della Federazione ciclistica provinciale e vice presidente dell’Alma Juventus Fano, organizzatrice della manifestazione. Alla conferenza sono intervenuti anche Giacomo Rossi, titolare di Ca’ Virginia; l’assessore allo sport del Comune di Pesaro, Mila Della Dora, il consigliere regionale Andrea Biancani.

Entusiasta il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli per il nome prescelto e per il fatto che il suo Comune sia presente proprio a metà percorso. La vice sindaca di Urbino Marianna Vetri ha ricordato quanto impegno, dedizione e organizzazione c’è dietro ad una gara ciclistica e come sia importante il passaggio di consegna dagli organizzatori a tutte le forze dell’ordine e volontari della protezione civile che vanno ringraziati.

Luigi Diotalevi