Elia Sgarzini conteso da Loreto e Bramante a Pesaro

Piacciono molto i giovani della Vuelle, soprattutto a livello di serie B. In particolare sia il Loreto che il Bramante hanno provato a convincere Elia Sgarzini il play 2004, che ha vinto la Next Gen da protagonista e ha guidato la squadra fino al quarto posto in Italia. Molto probabilmente Elia ha scelto il Bramante, dove ritroverà molti suo ex compagni. Ovviamente la società dovrà raggiungere l’accordo con la Vuelle. Così coach Nicolini potrebbe riuscire ad avere in serie B la squadra con il massimo di pesaresità. Un altro giocatore di quella Under 19, l’ala pivot Leonardo Prenga dovrebbe invece approdare al Porto Recanati, possibile alternativa con il Senigallia del Loreto per la vittoria del campionato. La Vuelle insiste sul settore giovanile e ha deciso di prestare cinque giocatori del 2005 dell’Under 19 al Basket Giovane per il campionato di serie C Unica. Mentre i ragazzi del 2006- 2007 parteciperanno alla Divisione 1 (ex- serie D) con il Real Magnifico Club che ha rinunciato alla C.