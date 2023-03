Elisabetta, altra impresa È campionessa d’Italia

Una medaglia d’oro individuale ed un bronzo di squadra: l’Activa Kombat torna a casa con questi bei risultati dai Campionati Italiani Junior di Napoli, dove sono state assegnate le cinture nere Fita 2023. La squadra pesarese si era presentata con tre atleti: Elisabetta Badioli e Lorenzo Cataffo, studenti del liceo scientifico sportivo, e Samuele Mencarelli. Categorie difficilissime, con oltre 30 atleti per gruppo a disputarsi il titolo iridato.

Elisabetta, 16 anni, si è laureata campionessa italiana nella categoria -52kg vincendo cinque incontri, tutti combattuti fino all’ultimo secondo, battendo in finale l’atleta pugliese del team di Mesagne. Grazie al titolo della Badioli, l’Activa Kombat è risultata poi terza nella classifica di società. Lorenzo Cataffo categoria -51kg sfiora il podio: vince i primi due incontri, dimostrando sicurezza nel gestire gli avversari, poi perde ai quarti di finale mostrando una crescita mentale e tattica importante. Samuele Mencarelli categoria -55kg si ferma agli ottavi di finale: vince bene il primo incontro e perde il secondo contro il pluricampione italiano, incontro che Samuele ha comunque gestito benissimo fino alla fine. Grande soddisfazione per il maestro Fontana, che sottolinea anche il buon lavoro della preparatrice atletica Chiara Lani. I prossimi impegni vedono la squadra Kombat impegnata in Austria ad un torneo di categoria G1 valido per i punteggi di qualificazione olimpica, altri due tornei in Italia, poi la Coppa Italia a giugno.

