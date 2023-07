Emanuela Montanari campionessa d’Italia

La pesarese Emanuela Montanari ha vinto il Campionato Italiano di Triathlon Olimpico Age Group di Alba Adriatica categoria M1, grazie ad una performance di grande livello.

Si tratta di un Triathlon olimpico no draft a cui hanno partecipato circa 650 atleti e atlete da tutta Italia. Le distanze sono impegnative specie in considerazione delle temperature estive: 1500 metri a nuoto, 40 chilometri bici senza scia, 10 chilometri di corsa, tutto d’un fiato senza pause. "La giornata era molto calda – racconta la stessa Montanari, classe 80 –, la partenza gara era programmata alle ore 13, con il mare bello agitato i giudici hanno acconsentito l’utilizzo della muta in neoprene per una maggior sicurezza degli atleti, ma io dopo averla provata decido di non utilizzarla, per me era troppo caldo e avrei rischiato un surriscaldamento. Con quel mare agitato ero un po’ in confusione e pensavo di aver nuotato male, ma poi sono uscita dall’acqua con i mie tempi".

Emanuela Montanari continua il suo racconto: "Dopo il nuoto ecco la bici. Il giro è impegnativo ed è abbastanza caldo, i 40 chilometri sulle colline di Alba Adriatica non sono per niente facili. Poi ultimo sforzo di corsa per i 10 chilometri finali. È ancora più caldo e le mie gambe sono legnose, non sto correndo un granché forte, ma alla fine riesco a tagliare il traguardo con 8 secondi di vantaggio sulla seconda".

La Montanari che corre per la Flipper Triathlon Ascoli Piceno, chiude: "Sono passati 20 anni dalla mia prima gara. Me la ricordo ancora, un nuoto approssimato da qualche lezione in piscina, la vecchia bicicletta da corsa di mio padre che avevo tirato giù dalla cantina e la corsa incerta. Ed eccomi qui 20 anni dopo, a 43 anni sul palco delle premiazioni ad ascoltare l’inno di Mameli insieme agli altri vincitori di categoria. Emozioni indescrivibili".

