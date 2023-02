Emergenza Fano, anche Capezzani out

Prove tattiche di gioco al campo della Trave per l’Alma in vista del secondo anticipo per ragioni carnevalesche in programma sabato 18 febbraio alle 14,30 al "Mancini" contro la Vastese allenata dal tecnico fanese Giovanni Cornacchini. La giustizia sportiva ha già dato nel frattempo il suo verdetto: rientrerà Schiaroli che ha scontato la giornata di squalifica contro il Roma City, non ci sarà invece Nappo che è stato appiedato per una giornata. Il centrocampista era stato ammonito domenica e siccome era recidivo è scattata automaticamente la squalifica. Ma i guai in casa granata non finiscono qui perché Capezzani (foto) ha marcato visita di ritorno dalla trasferta capitolina. L’ex Tolentino è a letto con la febbre e dunque quasi sicuramente salterà il match contro la Vastese. Preoccupazione anche per Niang che non convocato domenica scorsa per un infortunio muscolare ieri non si è allenato con i compagni. Il ritorno di Schiaroli dovrebbe dare un po’ più di tranquillità a mister Mosconi in difesa, mentre a centrocampo le contemporanee assenze di Nappo, Capezzani e Niang preoccupano. Sul fronte Vastese, invece, frenata per la cessioen del club ad un gruppo pugliese. I vertici societari dopo l’incontro col sindaco di Vasto lunedì scorso hanno deciso di soprassedere almeno fino alla fine della stagione.

s.c.