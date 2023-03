Equilibrio esasperato a otto gare dalla fine

Ogni anno il campionato di serie A è sempre più equilibrato, ma quest’anno si è toccato il diapason. A otto giornate dalle fine della regular season non c’è più un fanalino di coda, ma ben quattro squadre appaiate a quota 14 punti, in lotta per non retrocedere. Mentre dietro le tre battistrada, ormai sicure dei playoff, c’è una muta di inseguitrici in un fazzoletto di punti: Sassari è quarta a quota 26, ma dietro ha un terzetto di formazioni a 24, fra cui anche la Vuelle, che possono ancora aspirare ad un posizionamento interessante sulla griglia. L’ottavo posto al momento è di Trento, da sola a quota 22, ma come non considerare uno squadrone come Venezia, che magari sta deludendo ma con 20 punti può ancora aspirare a giocare la post-season. La sorpresa in questa fascia è Treviso, ancora divisa a metà tra legittimi sogni playoff e qualche timore di essere risucchiata nella zona a rischio dove sono finite Trieste (a 18) e Brescia (a 16).

Nel frattempo si affacciano tre nuovi volti in questa 23ª giornata: per tamponare l’assenza di Mike Daum che si sta prolungando, Tortona ha tesserato lo sloveno Mitja Nikolic, ala forte di 32 anni, che era già aggregato alla Bertram in allenamento dallo scorso novembre. Anche Scafati ha firmato un n.4 sloveno: si tratta di Martin Krampelj che arriva al posto dell’infortunato Pinkins. Infine, Verona ha ingaggiato l’ala piccola Justin Simon per rinforzarsi in vista della volata salvezza. Nel frattempo la Lega Basket ha diramato gli orari della 26ª e 27ª giornata: domenica 16 aprile, contro la Givova Scafati, si giocherà alle ore 20 per la diretta di Eurosport 2, mentre mercoledì 19 aprile, nell’unico turno infrasettimanale del campionato, Cheatham (foto) e compagni scenderanno in campo a Treviso alle 20,30. Ancora da stabilire, invece, la programmazione televisiva delle ultime tre giornate, in calendario il 23 e 30 aprile ed il 7 maggio.

e.f.