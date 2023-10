Equilibrio regna già sovrano a Pesaro: prima giornata di campionato

La prima giornata di campionato, che fra l’altro non si è ancora conclusa perché mancano i due posticipi di Varese e Brindisi, ha raccontato già storie interessanti. Ad esempio che solo in un caso la partita è sembrata a senso unico, a Venezia, dove la Reyer ha travolto una Bertram Tortona che appare in crisi dopo la batosta rimediata nella semifinale di Supercoppa. E proprio alla Vuelle toccherà l’Umana domenica prossima.

Su tutti gli altri campi, le squadre che partivano sfavorite hanno fatto sudare chi aveva i favori del pronostico e in un caso li hanno ribaltati. E’ il caso di Napoli che ha ha sbancato Sassari segnando 111 punti e mostrando le stimmate di un gruppo molto esperto che forse merita maggior considerazione. E’ vero che alla Dinamo mancavano tre pedine (Tyree, Charalampopoulos e Raspino) ma in ogni caso il blitz mai in discussione della Gevi condotta dal croato Milicic fa scalpore. Poi c’è Treviso, che ha condotto a lungo sul parquet del Forum facendo correre qualche brivido sulla schiena dei tifosi milanesi: anche qui ci sono delle attenuanti, perché l’Armani si è messa a lavorare insieme da poco, dopo il ritorno dei vari nazionali, ma la prestazione della Nutribullet merita applausi con Deishuan Booker (10 assist) che ha già in mano la situazione e quando esce viene sostituito da Bowman, che sarebbe titolare in qualsiasi altra formazione. Anche la Virtus ha dovuto faticare per domare Scafati sul suo campo: d’altronde, quando ci si affida a due tipi come Gerald Robinson e David Logan, si dorme fra due guanciali. E nell’anticipo pure la matricola Cremona non aveva sfigurato sul campo della Dolomiti Energia, con l’ex Vuelle Trevor Lacey tornato finalmente, e meritatamente, a calcare i parquet della serie A. Se ci aggiungiamo la vittoria sfiorata dalla Carpegna Prosciutto a Brescia si comprende come il fattore equilibrio sarà anche quest’anno devastante.

Domani sera vedremo come andranno le ultime due sfide con Varese che ospita l’altra neo-promossa Pistoia e Brindisi che riceve l’ambiziosa Reggio Emilia. Entrambe le squadre di casa sono reduci dall’eliminazione nei preliminari di Champions League e conseguente scivolamento nella seconda coppa della Fiba, l’Europe Cup.

e.f.