Equitazione. Giulia Matttioli quarta ai campionati europei, adesso la finale della Fei Nations Cup

La pesarese Giulia Mattioli si è classificata quarta ai campionati europei di equitazione. L’Italia under 21 con Giulia schierata ancora una volta come titolare, ha ottenuto un importante risultato qualificandosi al quarto posto alla finale dei campionati europei 2023. La competizione in questa categoria Young Riders, tenutasi in Italia, a Gorla Minore, ha visto al via ben 17 rappresentative nazionali, composte da atleti di altissimo livello delle più prestigiose nazioni europee dell’equitazione. Giulia in sella alla sua Daiquiry De Nize Z, in questa gara che vedeva al via oltre 90 partenti, ha iniziato benissimo, qualificandosi in dodicesima posizione e risultando la migliore dei rappresentanti della squadra italiana. Però l’altissimo livello di competizione ed un inizio non proprio perfetto da parte degli altri componenti, ha posizionato dopo questa prima gara il team azzurro al 10° posto. Nella seconda giornata, dedicata alle squadre, Giulia ha avuto purtroppo un’incomprensione con la sua splendida Daiquiry che ha compromesso la sessione, ma i suoi compagni di squadra si sono comportati molto bene, permettendo al quartetto azzurro, di recuperare alcune posizioni, salendo al 7° posto. Nella terza e decisiva giornata Giulia è tornata ai suoi altissimi livelli chiudendo con un grande fatica ma ancor più grande soddisfazione il percorso senza errori. A fronte di questa performance, sia Giulia che gli altri azzurri andranno alla Finale della Fei Nations Cup, che si terrà in Olanda ad Opglabbeek, a metà settembre.

